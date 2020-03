Best Buy confirme les fermetures de magasins et les livraisons en bordure de rue

Meilleur achat

La pandémie de COVID-19 balaie les États-Unis de manière considérable, et nous avons déjà vu des gens comme Samsung fermer leurs magasins physiques. Désormais, Best Buy a confirmé la fermeture de ses magasins physiques à partir du 23 mars.

Best Buy a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur son site Web, mais a indiqué qu’il offrira plutôt un «service de bordure sans contact». Alors qu’est-ce que cela implique, alors?

“Plutôt que de vous demander de venir dans nos magasins, tous les articles que vous commandez sur BestBuy.com ou l’application Best Buy seront livrés au bord de votre voiture”, a expliqué la société.

«Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas commandé le produit à l’avance et que le produit est en stock dans le magasin, l’un de nos employés sera plus qu’heureux d’aller le chercher dans le magasin et de vous le vendre pendant que vous restez dans votre voiture. “

Best Buy affirme que le service de bordure de trottoir s’étend également aux retours et échanges de produits, mais dit qu’il a pour l’instant interrompu les services de recyclage et d’échange.

Ce ne sont pas les seuls changements à venir dans la chaîne de magasins, car cela a suspendu les installations programmées de gros produits comme les téléviseurs, les machines à laver et les réfrigérateurs. Au lieu de cela, l’entreprise offrira la livraison à domicile et vous devrez faire entrer le produit en vous-même.

