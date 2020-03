Best Buy ferme tous les magasins de détail et propose un ramassage et une livraison en bordure de rue

Hier, Best Buy a rejoint Apple et des centaines d’autres détaillants pour prendre la décision de fermer ses magasins de détail à ses clients. La société a fait cette annonce sur son site Web, affirmant que les magasins optent désormais pour un modèle de ramassage sur le trottoir pour ceux qui souhaitent toujours passer par leur magasin local pour obtenir un produit. Ils continueront également à fournir des services de livraison à partir des achats effectués via le site Web de Best Buy et l’application mobile.

Tel que rapporté par l’Associated Press, le PDG de Best Buy, Corie Barry, a déclaré que l’entreprise essayait de prendre les meilleures décisions possibles pour protéger ses employés et ses clients tout en essayant de répondre à la demande des clients qui recherchent la technologie pour les aider à s’adapter au travail à domicile. .

“La situation à laquelle nous sommes confrontés en tant qu’entreprise et en tant qu’individus est sans précédent et évolue à un rythme que nous nous efforçons tous de suivre. Nous prenons les meilleures décisions possibles avec deux objectifs en tête: protéger les employés, les clients et leurs familles respectives, tout en faisant de notre mieux pour servir les millions d’Américains qui comptent sur nous pour une technologie de plus en plus vitale … Nous constatons une augmentation de la demande à travers le pays pour les produits dont les gens ont besoin pour travailler ou apprendre de chez eux, ainsi que ceux des produits qui permettent aux gens de réfrigérer ou de congeler des aliments … Alors que nous répondons à la demande pour ces nécessités, nous ajustons notre fonctionnement de nombreuses manières pour améliorer la sécurité. “

Dans une note du PDG sur le blog de l’entreprise, Barry dit que les clients peuvent toujours passer une commande de ramassage en magasin, mais qu’ils devront attendre dans leur voiture et qu’un employé leur la livrera. Pour ceux qui ne passent pas de commande avant de s’arrêter au magasin, les employés vérifieront l’inventaire du magasin et traiteront le bord de la transaction.

“À partir du dimanche 22 mars, nous offrirons un service de trottoir sans contact à tous les endroits du pays où les lois nationales ou locales le permettent. Plutôt que de vous demander de venir dans nos magasins, tous les articles que vous commandez sur BestBuy.com ou l’application Best Buy seront être livré à bord de votre voiture.Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas commandé le produit à l’avance et que le produit est en stock dans le magasin, l’un de nos employés sera plus qu’heureux d’aller le chercher dans le magasin et de le vendre à vous pendant que vous restez dans votre voiture. Ce service s’étend également aux retours et échanges, dont la période a été prolongée sur la plupart des produits afin que vous ayez plus de temps. Seuls les employés seront autorisés dans le magasin, mais nous sommes déterminés à vous servir aussi pleinement que possible. Malheureusement, nous ne sommes temporairement pas en mesure de continuer nos services d’échange et de recyclage de produits. Pour ceux qui souhaitent continuer à magasiner avec nous en ligne ou sur l’application, nous allons bien sûr toujours vous fournir ce que tu veux.”

La société a également pris la décision de suspendre les installations de gros produits de livraison comme les réfrigérateurs, les fours, les lave-vaisselle et les congélateurs à partir de lundi. Ils offriront toutefois la livraison à domicile pour que l’article soit aussi près que possible de la maison de quelqu’un sans créer de risque pour leurs employés.

“À partir du lundi 23 mars, nous ne livrerons plus ces gros produits dans votre maison et nous proposerons plutôt la livraison gratuite à domicile. Cela signifie que nous amènerons l’article aussi près que possible de la porte d’entrée de votre maison sans apporter à l’intérieur. Nous savons que ce changement ne sera pas pratique, et nous sommes vraiment désolés. Il a été fait avec nos employés et votre intérêt à cœur. Si vous avez une commande dont l’installation est prévue dans les 30 prochains jours, veuillez vous attendre à recevoir un e-mail ou un texte de Best Buy sur vos options de livraison. “

Selon Barry, tous les employés de Best Buy qui travaillent actuellement le font volontairement, et tous ceux qui le font bénéficieront d’une augmentation de salaire temporaire. Il dit également que tous les employés qui ne travaillent pas actuellement sont toujours payés.

“En parlant de nos employés, tous ceux qui travaillent en ce moment le font sur une base volontaire, et tous les employés horaires qui font du bénévolat reçoivent une augmentation de salaire temporaire. En outre, toute personne se sentant malade est invitée à rester à la maison, et ils seront payés pour ce temps Enfin, toute personne exposée à un cas confirmé de COVID-19 doit également rester à la maison, avec un salaire, et nous payons des employés qui peuvent avoir besoin de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. “

