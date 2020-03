Best Buy fermera tous ses magasins et se tournera uniquement vers la livraison en bordure de rue – .

Best Buy est le dernier détaillant à fermer ses magasins à l’échelle nationale dans le cadre d’un effort pour contenir le coronavirus.

Les magasins Best Buy resteront ouverts aux employés uniquement. Les consommateurs peuvent acheter des articles en ligne ou via l’application Best Buy, après quoi un employé de Best Buy les livrera directement à la voiture d’un consommateur.

Best Buy n’a pas indiqué quand ses magasins pourraient rouvrir.

Best Buy ne ferme pas complètement ses portes, mais le détaillant d’électronique national a récemment annoncé que ses magasins ne seraient plus ouverts au public. Rejoignant des dizaines d’autres détaillants, dont Apple et Nike, Best Buy est tout simplement la dernière entreprise à fermer ses portes dans le cadre d’un effort pour empêcher le coronavirus de se propager encore plus loin.

En ce qui concerne les détails de la semi-fermeture de Best Buy, voici comment les choses fonctionneront dans un avenir prévisible: à partir d’aujourd’hui, seuls les employés seront autorisés en magasin, et toutes les commandes que les consommateurs passeront via l’application ou le site Web de Best Buy seront traitées et ultérieurement livré aux acheteurs en bordure de rue.

Si vous n’avez pas passé de commande en ligne mais savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez en informer un employé de Best Buy qui ira à l’intérieur et vérifiera si le produit en question est en stock. Si c’est le cas, vous pourrez l’acheter tout en restant dans votre voiture. Par ailleurs, le même processus sera utilisé pour les retours et les échanges.

“Seuls les employés seront autorisés dans le magasin”, a déclaré la société dans un courriel et un communiqué de presse hier, “mais nous sommes déterminés à vous servir aussi pleinement que possible. Malheureusement, nous ne pouvons temporairement pas poursuivre nos services d’échange et de recyclage de produits. »

Best Buy a également annoncé certains changements à ses services à domicile, notamment des installations de télévision, des réparations et le transport de vieux équipements. À partir de demain, ces services ne seront plus disponibles.

À partir du lundi 23 mars, nous ne livrerons plus ces gros produits à votre domicile et proposerons plutôt une livraison gratuite à domicile. Cela signifie que nous amènerons l’article aussi près que possible de la porte d’entrée de votre maison sans l’apporter à l’intérieur. Nous savons que ce changement ne sera pas pratique et nous sommes vraiment désolés. Il a été réalisé avec à cœur nos employés et vos meilleurs intérêts. Si une commande doit être installée dans les 30 prochains jours, attendez-vous à recevoir un e-mail ou un SMS de Best Buy concernant vos options de livraison.

Il convient de noter que les employés de Best Buy ne sont pas obligés de travailler en magasin. Quiconque travaille chez Best Buy choisit plutôt de le faire volontairement et recevra une augmentation de salaire temporaire.

Certains autres points de vente au détail importants qui ont déjà fermé incluent Calvin Klein, Urban Outfitters, Sephora, REI, Pottery Barn, Patagonia, Anthropologie, American Eagle et bien d’autres.

