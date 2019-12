Best of Android Awards 2019: le choix de nos rédacteurs est…

Quel est le meilleur smartphone en ce moment? C'est une question d'une simplicité trompeuse. Des millions de personnes le tapent dans un moteur de recherche chaque mois. Les résultats qui reviennent prennent généralement la forme d'une liste, laissant à l'utilisateur de passer par un tas d'options qui peuvent ou non leur convenir. À Autorité Android, nous faisons la liste (certaines personnes veulent juste une recommandation rapide), mais nous essayons aussi d'aller plus loin.

Quel est le meilleur smartphone, objectivement parlant? Nous avons la réponse pour vous dans notre article Best of Android Awards 2019. Je ne gâcherai pas le résultat, au cas où vous ne l’auriez pas encore lu. Je dirai simplement que nous sommes arrivés à la réponse en mesurant minutieusement les performances des appareils à travers les fonctionnalités du produit tout au long de 2019.

Nous savons exactement quel téléphone a le meilleur écran, ou la batterie qui se charge le plus rapidement, ou même le meilleur son. Mais est-ce le téléphone 2019 que nous recommandons à la plupart des gens?

Présentation de notre prix Choix des éditeurs

Vous ne pouvez pas toujours mesurer votre chemin pour sortir d'une question. Pour tous les «actifs incorporels», les choses que vous ne pouvez pas mesurer ou même mettre le doigt, vous devez vous fier à une expérience à l'ancienne, à une connaissance de l'industrie et à un peu d'instinct. Heureusement, nous avons tous ces traits à l'esprit ici à Autorité Android.

Cela nous amène au Best of Android 2019: Editors’s Choice Award. C'est une récompense qui n'a pas grand-chose à voir avec les tests objectifs que nous avons effectués, bien que nous ayons certainement examiné les données avant de faire notre choix. Au lieu de cela, nous avons examiné l'ensemble du package, y compris les actifs incorporels tels que le rapport qualité-prix, la qualité globale du logiciel, la facilité d'utilisation, la force de l'écosystème de la marque, la fréquence des mises à jour et le support à long terme du téléphone. obtenir.

Nous avons demandé à un panel de Autorité Android des éditeurs, choisis parmi les membres de l'équipe qui ont pu expérimenter la plupart des appareils sortis en 2019, pour sélectionner leur choix pour notre prix Editors’s Choice. Les résultats sont ci-dessous.

Gagnant du meilleur choix des éditeurs Android: Google Pixel 3a XL

Notre prix Choix des éditeurs 2019 va au Google Pixel 3a XL.

Le Pixel 3a XL n'a rien à voir avec le gagnant de notre prix de test objectif. Si vous regardez simplement les chiffres, le téléphone semble, en fait, oubliable. Ce n'est pas le meilleur du tout, ce n'est même pas dans le top 10 de la plupart des catégories. Mais le Pixel 3a XL bat facilement les appareils plus chers pour devenir notre premier choix parmi tous les téléphones sortis en 2019.

Nous avons choisi le Google Pixel 3a XL, car il offre une excellente expérience utilisateur presque aussi bonne que le Pixel 3 XL et le nouveau Pixel 4 XL, à une fraction du coût.

Parmi tous les téléphones de 2019, le Pixel 3a XL est celui que nous nous sentons à l'aise de recommander à la plupart des gens.

Le Pixel 3a XL se compare favorablement non seulement à ses camarades de bureau, mais aussi aux dizaines de téléphones phares, fonctionnant sous Android ou iOS. Vous bénéficiez d'un grand nombre des mêmes fonctionnalités, d'une grande autonomie de batterie, d'un superbe appareil photo et d'un accès de première ligne à la gamme sans cesse croissante de fonctionnalités logicielles innovantes de Google, sans avoir à dépenser autant.

La caméra du Pixel 3a XL a pesé lourd dans notre décision. Il est presque aussi bon que le Pixel 4 XL, ce qui est en tête du classement des caméras dans nos tests objectifs. Merci à la politique de Google pour apporter de nouvelles fonctionnalités au matériel existant, il a des fonctions intéressantes comme l'astrophotographie. La qualité d'image reste difficile à battre, bien que son manque de caméras secondaires signifie qu'elle n'est pas aussi flexible que nous le souhaiterions.

La disponibilité et les prix sont des facteurs énormes lors de la prise de décisions d'achat, nous avons donc pris cela en considération lorsque nous avons choisi notre téléphone Choix des éditeurs de 2019. Le Pixel 3a XL brille à cet égard: il ne coûte que 360 ​​$ plus tôt cette semaine – il est actuellement de 424 $ , ce qui est encore très bien pour ce qu'il vous donne. Il est également facilement disponible sur Google Store, Amazon et d'autres grands détaillants.

Le Google Pixel 3a XL n'est peut-être pas flashy, et ce n'est certainement pas un symbole de statut, mais c'est un téléphone incroyable pour une utilisation quotidienne, à un prix décent. De tous les téléphones de 2019, c'est celui que nous nous sentons à l'aise de recommander à la plupart des gens.

Finaliste: Huawei P30 Pro

Huawei est embourbé dans la controverse et il existe une certaine incertitude quant à la disponibilité à long terme des mises à jour pour ses appareils. Cependant, l'entreprise est là pour rester et une grande partie de sa résilience repose sur la force de sa gamme de produits.

Le Huawei P30 Pro est le téléphone phare le plus récent que Huawei a largement publié à l'international. Il est également superbe tout autour, de son design luxueux et de sa grande autonomie et vitesse de charge à ses appareils photo puissants et polyvalents.

Comme avec le Pixel 3a XL, l'appareil photo du Huawei P30 Pro est l'une des principales raisons pour lesquelles nous recommandons cet appareil. C'est tout simplement bon. Mais ce n'est pas le seul. Le P30 Pro est excellent à pratiquement tous les niveaux.

Finaliste: OnePlus 7T

OnePlus a lentement abandonné sa mission initiale de fournir des spécifications de «destruction phare» à bon marché, mais l'éthique axée sur la valeur n'a pas vraiment changé. Le OnePlus 7T en est un excellent exemple, et c'est l'un des meilleurs téléphones que OnePlus a mis en place depuis des années.

Nous recommandons le OnePlus 7T grâce à sa prise casque, à sa grande autonomie et à son écran haute résolution à rafraîchissement élevé, mais aussi parce que OnePlus est l'un des meilleurs fabricants en matière de mises à jour rapides et de logiciels fluides.

OnePlus 7T est également moins cher que de nombreux concurrents et largement disponible dans le monde entier.

La beauté du monde Android: tant de perspectives et autant de téléphones pour tous les goûts

Faites entendre votre voix dans le prix Reader’s Choice

Le Google Pixel 3a XL est notre choix pour le meilleur smartphone de 2019, basé sur plus que des tests objectifs. Mais nous savons que beaucoup d'entre vous sont des passionnés passionnés et des experts en smartphones à part entière. C’est pourquoi, à partir de demain, vous pouvez faire entendre votre voix en votant dans notre Le meilleur d'Android 2019: le choix du lecteur les sondages.

Jusqu'au 25 décembre, nous laisserons notre public choisir son téléphone préféré de l'année. Revenez demain pour commencer à voter.

Pendant ce temps, ne manquez pas le segment des tests objectifs de nos prix Best of Android 2019.

Et cela conclut le segment Choix des éditeurs de nos prix Best of Android 2019. Nous réalisons que notre choix peut ne pas être ce que vous attendiez, ni même ce que vous penseriez être un excellent téléphone. Mais c'est la beauté du monde Android – il y a tellement de perspectives et tellement de téléphones pour tous les goûts.

Merci d'avoir lu et d'avoir suivi Autorité Android tout au long de l'année!