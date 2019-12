Best of Android Awards 2019: Le meilleur téléphone de 2019 est …

C'est encore cette période de l'année où nous couronnons le meilleur smartphone de l'année. Chaque année, il existe de nombreux concurrents pour le meilleur appareil Android, allant de ceux qui offrent une technologie de pointe au meilleur rapport qualité-prix. 2019 est sans doute l'année la plus difficile à ce jour pour choisir un combiné vraiment remarquable. Il existe de nombreux appareils valables dans une variété de prix. Cependant, cela ne signifie pas que nous n’avons pas été en mesure de couronner un champion cette année.

Pour ce faire, nous parcourons le meilleur téléphone choisi scientifiquement, notre choix des éditeurs et votre choix des lecteurs. Aujourd'hui, nous creusons dans les profondeurs de notre suite de tests pour découvrir quel smartphone est, scientifiquement parlant, le meilleur polyvalent.

Qu'est-ce que tout cela signifie?

Si vous avez manqué notre couverture les années précédentes, Android Authority Best of Android sépare nos préférences subjectives pour les marques et les combinés en optant pour une approche scientifique des tests et des scores. Nous approfondissons le matériel des meilleurs smartphones de cette année, en les classant pour la précision d'affichage, la durée de vie de la batterie, la qualité de la caméra, les capacités audio et les performances. Cet article parcourt chacune des catégories d'appareils avant d'annoncer le gagnant final. Nous mettrons également en évidence quelques statistiques intéressantes tirées de nos données cette année.

Avant de commencer, je tiens à préciser à quel point certaines de ces catégories ont été proches cette année: de nombreux téléphones ont atterri à quelques dixièmes de pour cent les uns des autres. Plus que jamais, il est clair que les smartphones sont vraiment très bons dans l’ensemble.

Le meilleur d'Android: affichage

Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL Samsung Galaxy S10 OnePlus 7T Pro

La qualité d'affichage a fait des bonds cette année, offrant non seulement des écrans plus beaux, mais également une prise en charge croissante de 90 Hz et des taux de rafraîchissement plus élevés. En fait, trois de nos quatre meilleurs choix offrent des affichages à 90 Hz pour un défilement fluide. Bien que ce ne soit pas vraiment la raison pour laquelle ces téléphones ont fait le meilleur, tout se résume à afficher la précision.

Comme nous l'avons noté plus tôt dans l'année, le Google Pixel 4, le Pixel 4 XL et le Oneplus 7T Pro offrent enfin à Samsung une certaine concurrence en termes de qualité d'affichage. Alors que les résultats étaient tous très proches (à moins de 1% de notre score), c'est le Google Pixel 4 qui vient juste en tête. Le combiné offre la température de couleur et les résultats gamma les plus précis de tous les smartphones de cette année, ce qui en fait un achat incontournable pour les films et les émissions télévisées en déplacement (tant que vous gardez un chargeur à proximité). Le Pixel 4 XL offre une excellente qualité similaire, mais son panneau ne correspond pas tout à fait à la précision de la balance des blancs ou à la luminosité de pointe de son petit frère pour une visualisation en extérieur.

Google pince enfin la couronne de Samsung pour le meilleur affichage.

OnePlus mérite une mention spéciale cette année pour avoir vraiment amélioré son jeu en termes de qualité d'affichage avec le 7T Pro. D'où un top quatre plutôt que d'attribuer deux des trois premiers à Google. Le OnePlus 7T régulier et le OnePlus 7 obtiennent également des scores assez élevés pour la qualité d'affichage et sont des améliorations marquées par rapport à la génération précédente.

N'importe lequel de ces quatre appareils donne de superbes combinés, mais c'est le Pixel 4 qui remporte le prix du meilleur affichage Android cette année.

Le meilleur d'Android: la batterie

Realme X2 Pro Xiaomi Mi 9 Huawei P30 Pro

La durée de vie de la batterie est la pierre angulaire d'un grand smartphone, mais c'est un domaine dans lequel nous avons vu des marques phares familières remonter dans le passé. Dans le cadre de notre suite de tests, nous examinons non seulement la durée de vie de la batterie du smartphone mais également le temps nécessaire pour recharger la batterie. Le meilleur téléphone pour la durée de vie de la batterie devrait non seulement durer toute la journée au moins, mais aussi recharger en un minimum de temps.

Le gagnant combine une longue durée de vie de la batterie avec le temps de recharge le plus rapide.

Dans cet esprit, le Realme X2 Pro se démarque comme un gagnant clair. Son énorme batterie de 4000 mAh est plus que suffisante pour une journée complète d'utilisation intensive des applications, de la navigation et de la vidéo. En outre, le combiné comprend la charge rapide SuperVOOC 50 W la plus rapide de l'industrie qui prend vraiment le téléphone du vide au plein en un peu moins de 30 minutes. Pendant ce temps, les goûts du Galaxy Note 10 n'ont même pas été chargés à mi-chemin.

La deuxième place revient au Xiaomi Mi 9, qui offre une autonomie de batterie exceptionnellement longue et un temps de recharge relativement rapide. Les optimisations agressives de Xiaomi dans MIUI rapportent des dividendes pour une utilisation toute la journée et même le deuxième jour sur une seule charge. Le combiné obtient également des résultats exceptionnellement bons pour la durée de lecture vidéo, ce qui en fait un excellent choix pour regarder les frénésie sur les longs vols ou les voyages en voiture. Huawei est également bien connu pour offrir une autonomie d'une journée et ses combinés phares P30 Pro et Mate 30 Pro ne sont pas différents. Ils vous feront certainement passer une journée complète d'utilisation intensive, arrivant respectivement en troisième et quatrième place. Le P30 Pro obtient de très bons résultats dans nos tests de lecture Wi-Fi et vidéo. De plus, avec 40 W SuperCharge à bord, il passe de vide à pleine charge en un peu moins d'une heure.

Et avant de demander, oui, le Pixel 4 ne fait vraiment pas très bon score ici. C'est le 84e sur 125 téléphones que nous avons testés concernant la batterie. Il est temps non plus de recharger complètement les batteries.

Le meilleur d'Android: appareil photo

Google Pixel 4 et Pixel 4 XL Huawei Mate 30 Pro

Les smartphones 2019 sont virtuellement définis par leur expérience d'appareil photo et la série Google Pixel 4 et Huawei Mate 30 Pro se distinguent comme deux des meilleurs. Encore une fois, la réputation de ces entreprises se traduit par des résultats réels, mais ce sont les Pixel 4 et 4 XL qui occupent la première place cette année.

Le Pixel 4 est le jeu de tir le plus cohérent que vous puissiez acheter, mais il a aussi de nombreuses astuces amusantes.

Dans notre temps avec eux, ces deux caméras ont prouvé des tireurs incroyablement capables. Chacun avec ses avantages, ses inconvénients et ses capacités. Le Pixel 4 avance légèrement grâce à son application intelligente de la photographie informatique. Le Pixel 4 offre les meilleures capacités HDR, portrait bokeh et faible luminosité, ce qui en fait un jeu de tir incroyablement polyvalent. La simplicité du logiciel de pointage et de prise de vue de Google signifie que vous êtes assuré d'obtenir une superbe image à chaque fois.

Le Huawei Mate 30 Pro n'est pas sans ses propres atouts. En plus d'une excellente capture de faible luminosité et de détails, le téléphone est un excellent choix si vous souhaitez la flexibilité des caméras longue portée et grand angle. C'est toujours une honte que les clients en dehors de la Chine ne puissent pas faire l'expérience du Mate 30 Pro dans toute sa splendeur, grâce au manque d'applications Google.

Le meilleur d'Android: les performances

Realme X2 Pro Asus ROG Phone 2 OnePlus 7T

Vous n'avez pas à chercher dur pour trouver des performances de smartphone accrocheuses de nos jours, mais les trois combinés les plus puissants sur le marché cette année sont le Realme X2 Pro, l'Asus ROG Phone 2 et le OnePlus 7T. Le Qualcomm Snapdragon 855 Plus alimente ces trois appareils, il ne sera donc probablement pas surprenant d'entendre qu'il y a très peu entre ces téléphones en termes de performances de pointe.

En fait, étendre la liste au top 10 révèle très peu d'écart en termes de performances entre les smartphones les plus puissants du marché. Tous les 10 premiers se situent à 97% des performances de pointe du Realme X2 Pro. En fait, vous pouvez étendre cette liste au top 20, qui comprend des appareils comme le Mate 30 Pro, le Pixel 4 et le LG G8X, tout en constatant que tous les appareils appartiennent à 95% du leader. Notez comment le OnePlus 7 propulsé par Snapdragon 855 a marqué seulement 1% derrière le modèle Snapdragon 855 Plus OnePlus 7T dans notre suite d'analyse comparative. En termes réels, il n'y a pas grand-chose à distinguer entre les performances de pointe de la plupart des smartphones phares de 2019.

Nos 20 meilleurs produits phares tombent tous avec 95% des meilleurs interprètes.

Cependant, un domaine que nous avons étudié plus en détail récemment est la performance soutenue. Nous n'avons pas de résultats complets à vous apporter cette année, mais sur les appareils que nous avons testés, l'Asus ROG Phone 2 offre des performances durables plus longues que le Realme X2 Pro. Si vous aimez quelque chose de plus long qu'une courte session de jeu, le système de refroidissement de l'Asus ROG Phone 2, sans parler de l'affichage 120 Hz, en fait le choix de cette année pour les joueurs.

Le meilleur d'Android: Audio

Xiaomi Redmi K20 Pro 20 autres smartphones avec un excellent son

Les tests de cette année révèlent que l'audio est principalement un problème résolu avec les smartphones Android. Que vous écoutiez par câble ou Bluetooth, il existe une large gamme de combinés parmi lesquels vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Comme nous devions choisir un gagnant, le Redmi K20 Pro s'est presque poussé vers le haut du peloton. Le téléphone offre une excellente prise casque avec une distorsion minimale et prend en charge les codecs Bluetooth de la plus haute qualité, y compris aptX HD et LDAC. Il a un haut-parleur décent configuré pour démarrer, ce qui le rend impossible à ignorer.

Il y a trois autres combinés qui marquent dans le 99e centile supérieur. Il s'agit du Redmi Note 7S, du LG G8X et du Realme X2 Pro. Dans le 95e centile supérieur, nous avons les Xiaomi Mi A3, Realme XT, LG G8 ThinQ, Xiaomi Mi 9T, LG V50 ThinQ, Realme X, Sony Xperia 10, Vivo S1, Redmi Note 8 Pro, Google Pixel 3a XL, Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e, le LG V35, le Samsung Galaxy A50 et Samsung Galaxy A70. Il y a encore plus d'horloge à moins de 10% du leader, ce qui rendrait cette liste beaucoup trop longue.

21 smartphones que nous avons testés offrent ce que nous considérons comme un son «perceptuellement parfait» pour les écouteurs.

Dans l'ensemble, la grande majorité des smartphones 2019 sont très bons pour l'audio. Les téléphones phares offrent universellement une qualité de lecture «parfaite» sur des connexions filaires et de nombreuses options Bluetooth. Cependant, les combinés Xiaomi, LG et Samsung obtiennent toujours le meilleur score pour la qualité audio et sont donc nos marques Android recommandées pour les audiophiles.

Best of Android: gagnant de 2019

Gagnant: Realme X2 Pro

Avec toutes les données prises en compte et pesées, le Realme X2 Pro se présente comme notre choix pour Best of Android 2019. Il n'y a pas de caractéristique particulière qui distingue ce téléphone de la concurrence. C'est une course incroyablement serrée cette année. Cependant, le Realme X2 Pro se place toujours bien dans la plupart des tests et se situe tout en haut de la pile dans nos catégories audio, batterie et performances. En dehors de notre score, le téléphone contient également une encoche en forme de goutte d'eau, un scanner d'empreintes digitales intégré à l'écran, un affichage à 90 Hz et une configuration à quatre caméras, qui ont tous été des caractéristiques déterminantes du marché des smartphones cette année.

Dans notre examen, nous avons surnommé le Realme X2 Pro comme le meilleur téléphone produit par la société et probablement le meilleur smartphone de l'année. D'après nos résultats de test, cela semble certainement être le cas et c'est un digne vainqueur de Best of Android 2019.

Cependant, le Realme X2 Pro est pratiquement au coude à coude avec le Samsung Galaxy S10 Plus sur le total des points. N'oubliez pas non plus que la gamme S10 est disponible dans le monde entier, vous en trouverez donc facilement sur les étagères des magasins, où que vous soyez. Le Xiaomi Mi 9 pince de peu le Huawei Mate 30 Pro sur le poteau pour la médaille de bronze. Il s'agit sans doute du smartphone le plus cohérent de tous nos tests, mais il n'a été abandonné que par une prise casque manquante qui génère du bruit lors de l'écoute sur le port USB-C.

Pour montrer à quel point Best of Android est serré cette année, j'ai compilé un graphique complet des scores pondérés pour chaque catégorie ci-dessous.

2019 a montré qu'il est de plus en plus difficile de distinguer les téléphones, même avec des tests objectifs.

Le plus gros point à retenir de Best of Android 2019 est peut-être la compétitivité et la proximité d'une vaste gamme de smartphones. Nous avions initialement prévu de tester objectivement les smartphones pour rompre avec les différences subjectives de plus en plus minimes entre les smartphones. Quelques années plus tard, même des tests objectifs ne mènent pas à une image en noir et blanc du meilleur smartphone que l’on puisse acheter.

Heureusement, Best of Android 2019 vous a indiqué la bonne direction pour le meilleur combiné qui correspond à ce que vous désirez dans un smartphone – que ce soit un affichage de qualité supérieure, des performances de pointe, la meilleure autonomie possible, ou peut-être la très meilleur appareil photo. Restez à l'écoute de notre meilleure couverture Android pour nos choix de rédacteurs, ainsi que du meilleur smartphone Android tel que voté par nos lecteurs.