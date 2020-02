Bethesda sort ses jeux de Nvidia GeForce Now, quelques jours seulement après Activision

La promesse de GeForce Now de pouvoir diffuser tous vos jeux PC existants ne se déroule pas tout à fait. Activision Blizzard a retiré tous ses jeux de GeForce Now peu de temps après que le service a quitté le statut bêta, disant qu’il voulait négocier de nouvelles conditions avec Nvidia, et maintenant Bethesda Softworks a fait de même.

Bethesda possède de nombreuses franchises de jeux populaires, notamment Fallout, The Elder Scrolls, Rage, Doom, Wolfenstein et Prey. Le seul titre qui restera disponible est Wolfenstein: Youngblood, mais Nvidia n’a pas précisé exactement pourquoi.

Aucune des deux sociétés n’a confirmé la raison exacte des suppressions, mais il s’agit probablement d’un litige de licence. Maintenant que GeForce Now est un produit payant, les éditeurs sont impatients de renégocier l’accès à leurs titres et de recevoir une réduction des bénéfices du service. “Certains éditeurs peuvent choisir de supprimer des jeux avant la fin de la période d’essai”, a écrit hier la société dans un article de blog. “Alors que la période de transition arrive à son terme, les suppressions de jeux devraient être rares, avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce NOW chaque semaine.”

Pendant ce temps, Google Stadia a toujours les quelques titres Bethesda qu’il offrait déjà, y compris Wolfenstein: Youngblood et Rage 2. The Elder Scrolls Online et Doom Eternal devraient être lancés sur Stadia plus tard cette année.