B&H Apple propose de nouveaux Macbooks, AirPod et bien plus

Si vous avez récemment regardé une technologie Apple, ne cherchez plus. B&H a des offres spéciales Apple en ce moment, avec des économies sur presque tout sauf pour les iPhones et le Mac Pro extrêmement cher. Cela signifie que vous pouvez économiser sur tout, de l’Apple Watch au MacBook Pro 16 pouces, et tout le reste.

Les économies sont si importantes qu’il est difficile de savoir exactement par où commencer. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, ne cherchez pas plus loin que le MacBook Air 13,3 pouces avec écran Retina. Vous pouvez le ramasser pour 899 $ (200 $ de rabais). Il combine un processeur Intel Core i5 de huitième génération et 8 Go de mémoire intégrée.

Vous pouvez également consulter les AirPod de deuxième génération avec l’étui de chargement sans fil pour 169,95 $ (30 $ de rabais) ou l’étui de charge standard pour 139,95 $ (20 $ de rabais). Les deux versions disposent de la puissante puce H1 et de plus de 24 heures d’autonomie totale.

Les économies vont encore plus loin avec une remise de 130 $ sur l’iPad Air début 2019 pour 649 $. Il contient la puce A12 Bionic et jusqu’à 256 Go de stockage. Vous pouvez consulter ces trois offres avec les widgets ci-dessous.

Apple AirPods – 2e génération

139, 95 $ Économisez 20, 00 $

Acheter maintenant Apple MacBook Air – 13,3 pouces

899,00 $ Économisez 200,00 $

Acheter maintenant Apple iPad Air – 10,5 pouces

649,00 $ Économisez 130,00 $

Achetez-le maintenant

Il existe de nombreuses autres offres Apple de B&H que vous pouvez consulter via le bouton ci-dessous.