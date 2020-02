Bien faire les choses en peignant un portrait surréaliste à plusieurs couches dans Photoshop

Photoshop a permis aux artistes de jouer avec leur imagination comme jamais auparavant. Le ciel est la limite avec quelques compétences Photoshop nécessaires et une équipe de retouche photo intelligente qui vous tient la main.

Il faut un certain temps pour maîtriser la peinture d’un portrait surréaliste à plusieurs couches dans Photoshop, mais rien ne vaut le sentiment lorsque vous obtenez enfin le bon résultat.

Si vous voulez gagner du temps, consultez ce guide qui vous aidera à peindre rapidement un portrait surréaliste à plusieurs couches dans Photoshop.

Comment peindre un portrait surréaliste à plusieurs couches dans Photoshop

Il y a certaines choses auxquelles vous voudrez porter une attention particulière lors de la création d’un portrait surréaliste dans Photoshop.

Pour vous assurer que votre image est complète et fascinante, vous devez vous concentrer sur:

Couleur et compositingMélange d’imagesTonification des couleursComposites surréalistesPortrait Retouche

Couleur et compositing

C’est ce qui donnera vie à votre image. Appliquez des couleurs stylistiques qui, selon vous, fonctionneront mieux ensemble. Assurez-vous que les couleurs que vous utilisez dans votre portrait surréaliste dans Photoshop sont éclatantes et apportent de l’énergie aux scènes.

Fusion d’images

Peut-être l’un des aspects les plus intéressants de Photoshop, le mélange d’images est l’endroit où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination.

Le mélange d’images n’est pas qu’une étape du processus. Au fur et à mesure que votre portrait progresse, vous verrez si quelque chose doit être réduit, si les images mélangées fonctionnent ensemble. Vous allez constamment faire correspondre les hautes lumières et les ombres, et apporter de petites modifications qui auront un impact significatif sur le résultat.

Tonification des couleurs

La tonalité des couleurs est ce qui créera l’ambiance de tout votre portrait surréaliste dans Photoshop. Une fois que vous avez choisi les couleurs que vous utiliserez, comptez sur une combinaison de LUT et de préréglages Lightroom pour perfectionner votre image.

N’ayez pas peur d’appliquer autant de couches de couleurs que nécessaire pour obtenir les résultats souhaités – expérimentez et jouez avec différentes combinaisons. Tout ce processus ne fonctionne que par essais et erreurs. Si vous voulez que votre portrait soit fabuleux, vous ne pouvez pas avoir peur de faire une erreur.

Composites surréalistes

Pour faire un portrait surréaliste dans Photoshop, vous aurez besoin de composites surréalistes. Vous pouvez donner vie à tout grâce à Photoshop. Voulez-vous des animaux dans votre photo? Vous l’avez. Éclaboussures de peinture? Parfait, ajoutez-les. Si vous avez besoin d’objets inexistants pour terminer votre chef-d’œuvre, vous pouvez facilement les créer.

Quels que soient les composites surréalistes que vous apportez à votre image, avec des composites de couleurs, des tons et des mélanges appropriés, ils se réuniront tous idéalement.

Retouche portrait

Si vous n’arrivez pas à trouver la photo parfaite pour votre portrait, allez-y et créez la vôtre. Tout ce dont vous avez besoin est d’un appareil photo décent et d’un ami disposé. L’utilisation d’accessoires ou de combinaisons de vêtements passionnants peut considérablement améliorer le résultat final.C’est donc une autre occasion pour vous de jouer.

Vous souhaiterez supprimer les imperfections ou les imperfections et porter une attention particulière aux détails lors de la retouche de vos portraits.

Expliquer le processus

Le processus de chaque artiste est unique. Chacun a différentes techniques qu’il utilise pour donner vie à son portrait surréaliste. À mesure que vous progressez et que vous développez vos compétences Photoshop, vous trouverez les méthodes qui conviennent le mieux à votre style. Encore une fois, il s’agit d’essayer différentes choses jusqu’à ce que vous voyiez ce qui fonctionne.

Étape 1: remue-méninges

Avant de commencer, vous devez déterminer ce que vous voulez faire. Photoshop vous offre de nombreuses options, et cela peut être écrasant si vous n’avez pas une idée de base de ce que vous voulez créer.

De nombreux artistes trouvent utile de créer un croquis approximatif. Mettez vos idées sur papier avant de commencer, mais ne vous limitez pas à elles. Ce n’est que la première étape qui vous aidera à visualiser votre concept. Lorsque vous commencerez à créer le portrait dans Photoshop, vous verrez si vous devez ajouter quelque chose de plus ou supprimer quelques éléments de votre croquis.

Étape 2: Obtenez votre portrait

Vous pouvez utiliser une photo d’archives ou l’une des photos que vous avez prises. Découpez grossièrement les formes et ajoutez-les à votre document. Une toile de format A4 avec une bonne qualité d’impression (environ 300 dpi) est généralement le choix préféré pour les portraits surréalistes.

Étape 3: faire des contours

Décrivez la forme de base des cheveux, des épaules et du cou. Ajoutez des ombres et des reflets dans des couleurs qui donneront le ton de votre portrait. Mappez les positions des composites surréalistes que vous prévoyez d’ajouter.

Étape 4: Concentrez-vous sur l’arrière-plan

Rendez l’arrière-plan intéressant, mais ne lui permettez pas de détourner le focus du portrait. L’arrière-plan devrait permettre d’attirer davantage l’attention sur le portrait lui-même et d’ajouter plus de détails.

Étape 5: Cheveux et maquillage

Ajoutez des reflets aux cheveux et utilisez des violets et des roses pour ajouter du fard à joues et de la couleur au visage et aux joues. Si ce que vous créez est un portrait de mode, vous essaierez généralement de mettre autant l’accent sur les yeux et les cheveux que possible. Alors, passez du temps à perfectionner les cheveux et le maquillage, ajoutez des contours, des contrastes, des reflets forts et des ombres.

Étape 6: Mélanger, mélanger, mélanger

Ajoutez des nuances plus claires et plus sombres pour apporter du réalisme à votre portrait surréaliste. Déterminez où la source de lumière se trouverait dans votre peinture et assurez-vous que les ombres et les reflets ont du sens. Le mélange et la texturation rendront votre image plus tridimensionnelle, alors ne négligez pas cette étape.

Étape 7: Expérience

Ajustez les tons. Chaque aspect de votre portrait surréaliste doit être en harmonie, quels que soient les composites surréalistes que vous avez ajoutés. Comme mentionné, la tonalité des couleurs vous aidera à créer l’ambiance de l’ensemble du portrait, alors expérimentez un peu jusqu’à ce que vous trouviez ce qui donne vie à votre art.