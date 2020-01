Bientôt, vous pourrez corriger les prononciations de nom de Google

Des détectives intrépides chez XDA-Developers ont découvert du code dans la dernière application Google, la version 10.93, qui pourrait faire partie d’une nouvelle fonctionnalité pour améliorer les capacités de prononciation des applications en ce qui concerne les noms propres. En ce moment, si votre nom est difficile à prononcer pour Google (j’entends souvent “bur-NAY” au lieu de “BURN”), votre meilleure option est de trouver les paramètres de surnom et d’entrer une orthographe plus translittérale qui force Google à le dire de la manière tu préfères. Assez inélégant.

La nouvelle fonctionnalité vous donne la possibilité d’enregistrer votre propre prononciation. On ne sait pas ce qui se passe alors, une fois que Google a un enregistrement. Au mieux, il y aura une sorte de méthodologie d’IA pour analyser la façon dont vous prononcez le nom, puis transposez votre prononciation sur la voix de l’assistant. Au pire, il peut simplement jouer l’enregistrement de vous lisant votre propre nom, mais cela semble peu probable.

Une meilleure question sera de savoir si Google utilisera ces nouvelles connaissances pour toutes les autres victimes mal prononcées du monde. Google découvrira-t-il les préférences régionales pour les noms et s’adaptera-t-il en conséquence? De plus, avec cette capacité, il reste à voir si Google vous permettra de former la prononciation pour d’autres noms ou tout simplement le vôtre. La fonctionnalité n’apparaît actuellement que dans le code, elle pourrait donc bientôt apparaître en version bêta.

