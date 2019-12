Bilan de la décennie: Roku a donné aux gens un accès facile au streaming vidéo

Roku n'a peut-être pas le même culte que d'autres sociétés de technologie comme Samsung et Apple, mais il est indéniable à quel point cela a eu un impact sur la façon dont nous regardons et consommons les médias.

Le streaming vidéo est rapidement devenu le moyen incontournable pour regarder du contenu sur le câble traditionnel, et s'assurer que les gens puissent accéder à ces services dans leur salon de manière abordable et facile a été Roku.

En regardant en arrière sur la dernière décennie, vous pouvez pointer vers de nombreux produits et services qui ont changé le paysage technologique pour toujours. Il n'y a pas une seule chose qui soit finalement meilleure ou plus importante que tout le reste; c'est plutôt une collection de gadgets et de gadgets qui ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Roku a été fondée en 2002 avec pour mission d'aider les gens à accéder à leur contenu vidéo préféré sur leur télévision. En tant qu'entreprise, Roku est responsable, à la fois du matériel et des logiciels de ses produits, de la création des boîtes / bâtons de streaming qui se branchent sur votre téléviseur et du logiciel Roku OS qui les alimente.

Les boîtes de streaming sont toujours une catégorie de produits relativement nouvelle, et bien qu'elles existaient avant les années 2010, c'est au cours de la dernière décennie qu'elles sont finalement devenues un gadget grand public plutôt qu'une offre de niche.

Roku a commencé avec des boîtes de streaming, et au fil du temps, s'est déplacé vers de minuscules bâtons qui se cachent derrière votre téléviseur. Il s'est également associé à des fabricants de téléviseurs pour intégrer le système d'exploitation Roku aux téléviseurs dès la sortie de l'emballage, et a récemment pénétré le marché de l'audio domestique avec des haut-parleurs sans fil et une barre de son.

Le matériel fabriqué par Roku s'est avéré être l'un des meilleurs sur le marché, mais ce qui a vraiment permis à l'entreprise de se démarquer, c'est son logiciel.

La combinaison de Roku de matériel abordable et de logiciels réfléchis a résisté à l'épreuve du temps.

Malgré sa conception sans doute datée, Roku OS se démarque d'Android TV, d'Amazon Fire TV et même d'Apple TV pour plusieurs raisons clés: il est extrêmement facile à utiliser et propose plus de contenu que n'importe lequel de ses concurrents.

Roku possède tous les grands noms comme Netflix, Hulu et Disney +, mais il bénéficie également d'une tonne de chaînes plus petites qui ne sont pas disponibles sur ses concurrents. De plus, étant donné que Roku se concentre uniquement sur la fourniture de contenu aux personnes sans concurrence sur d'autres marchés, ses utilisateurs ne souffrent pas lorsque Amazon et Google organisent un concours de pisse et tiennent leurs applications en otage les unes des autres. Vous obtenez également la chaîne Roku dès que vous avez configuré votre appareil Roku, vous donnant un accès immédiat à un tas de films et d'émissions de télévision gratuits.

Là où Amazon et les plateformes de télévision intelligente de Google ne sont qu'un des nombreux projets en cours, c'est la mission principale de Roku. Il ne s'agit pas non plus d'une vitrine de vente au détail en ligne ou d'un moteur de recherche mondial. Tout ce qui compte c'est de créer des moyens faciles et abordables pour les gens de diffuser du contenu dans leur salon, et cette attention au détail brille d'année en année.

Temps pour une brève leçon d'histoire