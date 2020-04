Bill Gates risque des milliards dans de nouvelles usines pour 7 candidats au vaccin contre le coronavirus – .

Bill Gates a déclaré dans une interview avec Trevor Noah que sa fondation investirait des milliards de dollars dans la construction d’usines pour sept vaccins candidats pour le nouveau coronavirus.

L’ancien dirigeant de Microsoft a expliqué que des milliards pourraient être perdus dans le processus, mais ce que le monde ne peut pas se permettre de perdre, c’est le temps.

La recherche et le développement et la logistique de fabrication des vaccins doivent être accélérés pour tous les candidats prometteurs en même temps, dans l’espoir qu’un ou deux fonctionnent.

La communauté de la recherche médicale a commencé à se précipiter pour trouver un vaccin contre la nouvelle maladie à coronavirus au moment où il est devenu clair quel pourrait être le pire des scénarios. Plus de trois mois et plus d’un million de cas de COVID-19 plus tard, il est clair que le monde a besoin d’un vaccin pour accélérer le processus de vaccination et réduire le nombre de décès. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille déjà avec des dizaines d’entreprises sur des candidats vaccins, et deux ont déjà atteint des essais humains aux États-Unis et en Chine. Mais il y a plein d’idées et la course est lancée. Il y a un candidat vaccin lancé par une entreprise de tabac, tandis que des chercheurs en Australie et aux Pays-Bas tentent de déterminer si le vaccin antituberculeux vieux de 100 ans peut constituer une défense contre le COVID-19 en stimulant temporairement le système immunitaire.

Bill Gates n’est pas étranger aux vaccins. Après avoir exprimé ses préoccupations quant à la façon dont la réponse a été gérée, l’ancien cadre a confirmé qu’il financera de nouvelles usines qui travailleront sur sept vaccins candidats contre le coronavirus différents. L’effort pourrait lui coûter des milliards de dollars et se terminer sans vaccin viable. Mais Gates pense que c’est quelque chose qui doit être fait le plus tôt possible, et qu’il est temps que nous ne puissions pas nous permettre de gaspiller.

Gates s’est pratiquement entretenu avec Trevor Noah du Daily Show plus tôt cette semaine, révélant que sa Fondation Gates peut mobiliser des ressources plus rapidement que les gouvernements. Un aperçu de sa conversation avec l’hôte de fin de soirée est disponible sur Twitter, où il devient viral:

“Parce que notre fondation possède une telle expertise dans les maladies infectieuses, nous avons pensé à l’épidémie, nous avons financé certaines choses pour être mieux préparé comme un effort de vaccination, notre argent précoce peut accélérer les choses”, explique Gates.

Gates a examiné les vaccins disponibles et a décidé de construire des usines pour sept d’entre eux. “Même si nous finirons par en choisir au plus deux, nous allons financer des usines pour les sept juste pour ne pas perdre de temps à dire en série” ok quel vaccin fonctionne “et ensuite à construire l’usine.”

Gates a expliqué qu’il a un luxe que les gouvernements n’ont pas: il peut agir rapidement en testant et en garantissant la capacité de fabrication de plusieurs vaccins prometteurs en même temps, dans l’espoir d’en mettre au moins un sur le marché dès que possible.

«Ce sera quelques milliards de dollars que nous gaspillerons à fabriquer pour les constructions qui ne seront pas choisies parce que quelque chose d’autre est meilleur. Mais quelques milliards dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, où des milliards de dollars sont perdus économiquement, cela en vaut la peine », a déclaré Gates. Il a ajouté que la Fondation Gates peut obtenir ce démarrage “et le faire avancer et économiser des mois parce que chaque mois compte.”

“Les choses peuvent rouvrir, si nous faisons les bonnes choses, en été, mais ce ne sera pas tout à fait normal”, a-t-il déclaré, ajoutant que nous serons toujours très inquiets et que nous pourrions finir par utiliser des masques en plein air. . Ces mesures extraordinaires resteraient en place jusqu’à ce que toute la population soit vaccinée pour minimiser les dégâts.

Plus tôt cette semaine, Gates est l’auteur d’un article dans le Washington Post, où il explique comment le monde peut rattraper le temps perdu. Les vaccins et la logistique connexe figuraient parmi ses priorités:

Pour mettre fin à la maladie, nous aurons besoin d’un vaccin sûr et efficace. Si nous faisons tout correctement, nous pourrions en avoir un en moins de 18 mois – à peu près le plus rapide qu’un vaccin ait jamais été développé. Mais créer un vaccin n’est que la moitié de la bataille. Pour protéger les Américains et les gens du monde entier, nous devons fabriquer des milliards de doses. (Sans vaccin, les pays en développement courent un risque encore plus grand que les pays riches, car il leur est encore plus difficile de prendre des distances physiques et d’arrêter.)

Nous pouvons commencer dès maintenant en construisant les installations où ces vaccins seront fabriqués. Parce que bon nombre des meilleurs candidats sont fabriqués à l’aide d’un équipement unique, nous devrons construire des installations pour chacun d’eux, sachant que certains ne seront pas utilisés. Les entreprises privées ne peuvent pas prendre ce genre de risque, mais le gouvernement fédéral le peut. C’est un grand signe que l’administration a conclu des accords cette semaine avec au moins deux sociétés pour préparer la fabrication des vaccins. J’espère que d’autres offres suivront.

Avant, Gates a averti le monde lors d’une conférence TED en 2015 d’une pandémie de proportions de COVID-19 et a déclaré que nous n’étions pas prêts à y faire face.

L’exécutif et son épouse Melinda ont déjà promis 100 millions de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus. Il est difficile de savoir si cet argent sera utilisé pour renforcer la capacité des usines de vaccins, ou d’où le reste de l’argent proviendra. Cependant, c’est certainement la bonne nouvelle dont nous avons besoin en ce moment.

L’interview complète de Trevor Noah avec Gates suit ci-dessous.

