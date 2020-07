Bizarrement, le coronavirus a provoqué une pénurie de pièces aux États-Unis

Voici un autre sous-produit de la pandémie de coronavirus qui se déroule actuellement et dont la plupart des gens ne sont peut-être même pas conscients: les États-Unis connaissent une pénurie de pièces.

Cela est en partie le résultat de la réduction de la production de la US Mint au milieu de la pandémie, mais les détaillants sont également confrontés à une pénurie d’argent en raison d’interruptions dramatiques du flux normal de consommateurs qui achètent des choses et de leur argent qui changent de main.

Cela amène les détaillants du pays à commencer à afficher des panneaux encourageant les clients à utiliser des modifications exactes ou à interdire complètement les paiements en espèces.

Aujourd’hui, lorsque je me suis garé dans le service au volant d’un beignet près de mon appartement, j’ai été accueilli par un panneau affiché sur le tableau de menu à l’extérieur que je n’ai encore vu nulle part ailleurs pendant la pandémie de coronavirus. Il a expliqué aux clients que les États-Unis, croyez-le ou non, connaissent actuellement une pénurie de pièces et veuillez utiliser la monnaie exacte si vous n’effectuez pas de paiement électronique avec quelque chose comme Apple Pay. Attends quoi?

C’est vrai. C’est encore un autre effet secondaire bizarre de la pandémie en cours, et les détaillants à travers le pays présentent de plus en plus à leurs clients ce même message. Cela s’explique en partie par le fait que la Monnaie américaine a réduit sa production de pièces dans le cadre d’une mesure de protection pour ses travailleurs, ce que je parie que la plupart des gens n’ont même pas envisagé. Mais ajoutez à cela le fait que le flux normal du commerce a été considérablement réduit – de telle sorte que moins de personnes que jamais achètent en personne des choses qui nécessitent un échange physique d’argent – et vous pouvez commencer à voir pourquoi cela est commence à être un problème.

Frère, Can You Spare a Dime était une chanson populaire aux États-Unis pendant la Grande Dépression, il est donc peut-être approprié que pendant cette catastrophe économique au niveau de la dépression que nous traversons en ce moment, nous constatons une fois de plus une pénurie de pièces.

Si vous ne l’avez pas encore fait, voici une version du signe que j’ai vu et que vous risquez également de rencontrer bientôt:

En effet, les gens à travers les États-Unis semblent s’être de plus en plus réveillés à ce sous-produit inhabituel de la pandémie ces derniers jours. « Qu’est-ce que la pénurie de pièces? » demande un fil d’il y a quelques jours sur Reddit. « La production est en baisse », a écrit un commentateur sur ce fil. «Le Trésor a même émis une frappe d’urgence de certaines pièces. Et beaucoup d’endroits ne touchent pas physiquement à l’argent liquide, préférant les cartes de crédit. Donc, l’échange normal est également en baisse. «

La chaîne de supermarchés Meijer, basée au Michigan, aurait interdit les paiements en espèces dans ses voies d’auto-paiement jusqu’à la fin de la pénurie de pièces. Selon MLive.com, la société acceptera toujours les factures aux caisses enregistreuses dans les lignes de paiement qui sont dotées d’employés.

« Bien que nous comprenions que cet effort puisse être frustrant pour certains clients, il est nécessaire de gérer l’impact de la pénurie de pièces sur nos magasins », a déclaré le porte-parole de Meijer, Frank Guglielmi, à MLive.

