«Black Widow» est sur le point de livrer un paradoxe hallucinant, grâce à «Endgame» – .

La date de sortie de Black Widow approche à grands pas, Marvel venant de sortir la bande-annonce finale du premier film MCU Phase 4.

Le film est une préquelle qui explorera les actions de Natasha Romanoff à la suite des événements de la guerre civile et menant à Infinity War. Il fournira également probablement des indices sur la direction du MCU.

Grâce à Endgame, cependant, nous avons déjà un paradoxe époustouflant Black Widow sur nos mains.

J’ai beaucoup écrit sur Black Widow au cours des dernières semaines, non seulement parce que nous avons vu beaucoup de nouvelles images dans la bande-annonce finale qui vient de sortir, mais parce que l’intégralité de l’intrigue et des scènes post-crédits du film ont peut-être fui en détail au cours des dernières semaines. Cependant, c’est la dernière bande-annonce qui nous a apporté beaucoup de séquences supplémentaires et un commentaire supplémentaire, et il a finalement nommé le méchant du film. Cela m’a fait réaliser que le premier film MCU Phase 4 offrira également un paradoxe hallucinant à Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), et tout cela grâce à Avengers: Fin de partie, bien sûr.

Comme nous l’avons déjà établi, Black Widow est le film autonome que Nat et Scarlett méritent. Black Widow est un Avenger original bien-aimé qui est apparu dans plusieurs films, dont Iron Man, Captain America et Avengers, mais Disney n’a jamais eu le courage de faire un film Black Widow jusqu’à présent. Malheureusement, l’héroïne est morte à la suite des événements de Fin du jeu, alors que Nat a sacrifié sa vie dans l’une des scènes les plus déchirantes de Fin du jeu. Elle a abandonné sa vie pour que Clint puisse obtenir la pierre d’âme, une transaction qui ne pourrait pas être annulée plus tard. Black Widow est donc une préquelle, comme ce fut le cas pour d’autres histoires d’origine dans le MCU. Mais l’action dans ce film dictera également des événements qui pourraient se produire en 2023 ou plus tard, après Endgame.

C’est déjà un fait connu que Black Widow se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War – c’est donc entre 2016 et 2018. À l’époque, Romanoff était plus ou moins en fuite après le combat entre Cap et Iron Man. factions sur les accords de Sokovia. Alors qu’elle était l’équipe Tony au début, Romanoff a certainement aidé l’équipe de Cap également, réalisant quelque chose que les autres ne verraient pas nécessairement: que tout n’est pas aussi noir et blanc que l’ONU le veut quand il s’agit d’être un super-héros.

Mais revenons à Endgame pendant une seconde, ce qui déplace l’heure actuelle de la chronologie principale du MCU à 2023. Les Avengers se lancent tous dans la mission Time Heist en 2023, chaque équipe devant s’attaquer à un ensemble spécifique de Infinity Stones de différentes époques. . Endgame montre clairement dès le départ que le voyage dans le temps fonctionne différemment des autres films, et chaque modification du passé déclencherait une nouvelle branche de la chronologie, une nouvelle réalité qui différera de la principale.

Romanoff remonte à 2014 avec Hawkeye, Nebula et War Machine, et l’équipe se sépare pour aller après deux pierres. Nat et Clint poursuivent la pierre d’âme sur Vormir, et c’est là qu’ils réalisent que l’un d’eux doit mourir pour eux pour obtenir la pierre d’âme. Donc 2023 Natasha meurt réellement en 2014, dans une chronologie où une Natasha séparée existe sur Terre.

Cela m’amène au paradoxe remarquable dont je parlais auparavant. Le Nat qui apparaîtra dans Black Widow sera déjà mort en 2016-2018 lorsque le film aura lieu. Oui, elle est décédée dans une chronologie différente et c’est son futur moi qui a voyagé dans un passé différent quand tout s’est passé. Et oui, ce détail n’aura aucune importance pour l’intrigue Black Widow.

Cependant, tout cela montre toujours à quel point tout l’univers Marvel est complexe et à quel point la chronologie est compliquée. En d’autres termes, lorsque Natasha aidait Cap à démêler toute l’infestation d’hydre dans Captain America: The Winter Soldier, elle mourait simultanément sur une planète lointaine qu’elle n’avait jamais rêvé de visiter. Une fois que vous aurez réalisé ces choses, vous ne regarderez plus jamais les films de la même manière.

Là encore, bien sûr, il pourrait y avoir une possibilité que le Nat qui est mort sur Vormir ne soit pas du tout notre Nat. Mais c’est une histoire de Black Widow pour une autre époque.

