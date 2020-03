“Black Widow” et toutes les nouvelles bandes-annonces à regarder – .

Plusieurs blockbusters ont déjà été retardés en raison de la pandémie de coronavirus, notamment No Time to Die, Fast and Furious 9, Mulan, The New Mutants et A Quiet Place Part II.

Regarder des films dans les salles n’est pas conseillé pour le moment, car le nombre d’infections a augmenté dans plusieurs pays, y compris en Europe et aux États-Unis.

Plusieurs bandes-annonces des attractions à venir ont été publiées cette semaine, mais certains des films qu’ils promeuvent pourraient également être retardés. Black Widow pourrait être l’un d’entre eux, selon des rumeurs.

No Time to Die, Fast and Furious 9, Mulan, The New Mutants et A Quiet Place Part II ne sont que quelques-uns des films à succès qui ont été retardés en raison du coronavirus, et nous ne faisons que commencer. Selon la façon dont le monde traitera COVID-19 dans les semaines à venir, nous pourrions voir plus de retards dans les films.

Ce n’est pas seulement parce que ces entreprises veulent gagner de l’argent au box-office, mais aussi parce que les rassemblements de personnes ne sont pas conseillés pour le moment. C’est le meilleur moyen de prévenir les infections – cela et de se laver les mains souvent. Même Black Widow est censé être retardé, et si Disney l’accepte, il sera également obligé de retarder d’autres titres MCU.

Je vous dis depuis janvier dans ces rafles que si vous vous inquiétez du coronavirus, vous devriez éviter d’aller au théâtre et vous concentrer sur le streaming à la place. À l’époque, c’était principalement la Chine et quelques pays asiatiques qui tentaient de le contenir. Maintenant, toute l’Europe et tous les États américains luttent contre l’infection, et sauter la soirée cinéma est quelque chose que vous devriez totalement faire. Restez à la maison et faites une liste des films suivants: Bloodshot, The Hunt et The Roads Not Taken. Tous les films sortent en salles cette semaine, mais ils arriveront sur divers services de streaming en temps voulu.

Ce n’est pas parce que vous n’allez pas au cinéma que vous ne devriez pas manquer les dernières bandes-annonces des attractions à venir, et nous en avons pas mal de bonnes cette semaine. La dernière bande-annonce de Black Widow est sortie, révélant plus de détails sur l’intrigue du film que jamais. Disney’s Jungle Cruise obtient également un nouveau clip, tout comme le long métrage d’animation Soul de Pixar.

Vous trouverez également ci-dessous une bande-annonce d’un film Netflix que vous voudrez peut-être voir lors de son lancement la semaine prochaine. Cela s’appelle The Platform, et c’est l’histoire d’un système de prison vertical comportant une plate-forme au milieu qui distribue de la nourriture des étages supérieurs du bâtiment vers le bas.

Un endroit calme Partie II

Arkansas

Veuve noire

La vie invisible

Croisière dans la jungle

Âme

La plateforme

La carrière

Trolls World Tour

