Blackmagic Design lance Teranex Mini SDI vers DisplayPort 8K HDR

Aujourd’hui, Blackmagic Design a annoncé que son Teranex Mini SDI vers DisplayPort 8K HDR est désormais disponible sur commande.

La responsable des produits Apple, Colleen Novielli, a retweeté l’annonce de la société, réitérant que le produit permet désormais au Pro Display XDR d’être utilisé “dans les flux de travail SDI critiques pour la couleur, sur le plateau et en post-production”.

La solution de surveillance Blackmagic Teranex Mini SDI vers DP est maintenant disponible! #ProDisplayXDR peut désormais être utilisé dans les flux de travail SDI critiques pour la couleur, sur le plateau et en post-production. 🎬🙌🏻 https://t.co/oDo3NexTTI – Colleen Novielli (@Coll_eenn) 23 avril 2020

Selon le site Web de Blackmagic, le Teranex Mini propose une surveillance avancée 8K, des superpositions de double écran, un HDR, des LUT 3D à 33 points et un étalonnage du moniteur. Il indique également:

Teranex Mini 8K HDR est une solution de surveillance 8K avancée pour les téléviseurs grand écran, les vidéoprojecteurs et les moniteurs DisplayPort. Contrairement aux convertisseurs de base, Teranex Mini 8K HDR peut utiliser des sondes d’étalonnage tierces pour aligner avec précision les écrans connectés pour une couleur précise. Il existe 2 étendues à l’écran qui peuvent être sélectionnées entre WFM, Parade, Vector et Histogram. Teranex Mini SDI vers HDMI 8K HDR est parfait pour les studios de cinéma et les diffuseurs qui ont besoin d’une surveillance précise mais abordable des couleurs, tandis que Teranex Mini SDI vers DisplayPort 8K HDR fonctionne également avec les derniers moniteurs 8K DisplayPort. Vous obtenez également un design élégant avec écran LCD couleur pour la surveillance et le contrôle des paramètres!

Comme mentionné, grâce au support SDI vers DisplayPort, cela peut être utilisé avec le Pro Display XDR d’Apple. Il dispose d’Ethernet pour une utilisation à distance via Internet, ou vous pouvez utiliser le logiciel Mac inclus!

Vous pouvez lire plus d’informations et trouver votre revendeur le plus proche sur le site Web de Blackmagic!