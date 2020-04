Blackmagic eGPU Pro temporairement indisponible sur la boutique en ligne d’Apple

Apple est temporairement vendu hors du Blackmagic eGPU Pro, une option eGPU qu’il propose aux côtés de ses machines Mac.

Au prix de 1199 $, le Blackmagic eGPU Pro est sorti en octobre 2018 aux côtés de modèles Mac mini et MacBook Air actualisés, et il est vendu par Apple depuis lors.

Blackmagic a déclaré à MacRumors que l’eGPU Pro était temporairement en rupture de stock et n’avait pas été interrompu. La société n’a fourni aucun détail sur les raisons pour lesquelles l’appareil n’est pas disponible pour le moment, mais les pénuries d’approvisionnement et les interruptions de production sont une cause probable.

Pour le moment, l’eGPU Blackmagic standard à 699 $ reste disponible à l’achat, et ce n’est que le modèle Pro haut de gamme qui est temporairement indisponible.

D’autres produits Apple comme certains iPad et certains Mac configurés sur mesure connaissent également des délais de livraison plus longs que la normale.

