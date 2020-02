Bloomberg: Apple perd deux cadres des opérations vétérans

Apple a perdu deux cadres opérationnels de longue date, y compris son vice-président en charge de la conception de la fabrication et un directeur des opérations iPhone de longue date qui a déménagé dans sa division AR, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Nick Forlenza, un vice-président de la conception de fabrication, a pris sa retraite d’Apple, tandis que Duco Pasmooij, un autre vice-président qui a travaillé sur les opérations, discute d’une sortie dans un avenir proche, selon des personnes familières avec les mouvements. Pasmooij a quitté l’équipe des opérations il y a plus d’un an, assumant un rôle relevant du chef des efforts de réalité augmentée de la société, a déclaré le peuple, qui a demandé à ne pas être identifié en train de discuter du personnel. VP senior des opérations, en tant que cadre en charge de la conception de la fabrication. Forlenza a dirigé une équipe de cadres de la chaîne d’approvisionnement et des opérations responsables des processus de production mondiaux et des équipements de fabrication.

Pasmooij a aidé à diriger les opérations de production de l’iPhone pendant de nombreuses années, mais avait récemment signalé à Mike Rockwell, le vice-président en charge des efforts de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Les mouvements de personnel ne sont pas liés les uns aux autres, ni aux récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à l’épidémie de coronavirus, selon les sources de Gurman.

Apple compte environ 100 vice-présidents qui aident le PDG Tim Cook et l’équipe de direction à diriger l’entreprise.

