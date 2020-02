Bloomberg: Apple peut permettre aux utilisateurs iOS de définir des applications de navigateur Web et de messagerie tierces par défaut sur les applications stock

Apple envisage de laisser les utilisateurs d’iPhone et d’iPad définir par défaut les applications de messagerie et de navigateur tierces au lieu de la préférence du système d’exploitation mobile pour ses propres applications Safari et Mail. Mark Gurman de Bloomberg:

Le géant de la technologie discute de l’opportunité de laisser les utilisateurs choisir le navigateur Web tiers et les applications de messagerie comme options par défaut sur les appareils mobiles d’Apple, en remplacement du navigateur Safari et de l’application Mail de l’entreprise, selon des personnes familières avec le sujet. Le mouvement potentiel survient après la critique selon laquelle le géant de la technologie donne à ses applications internes un avantage injuste et une importance excessive sur l’App Store. Dans l’état actuel des choses, Apple n’autorise pas les utilisateurs à remplacer des applications préinstallées comme Safari et Mail par des services tiers, l’ouvrant à l’examen des législateurs enquêtant sur d’éventuelles violations des lois antitrust.

Le rapport affirme également qu’Apple envisage d’ouvrir son haut-parleur HomePod à des services de musique tiers comme Spotify.

La société basée à Cupertino, en Californie, envisage également de desserrer les restrictions sur les applications musicales tierces, y compris son principal rival de streaming Spotify Technology SA, sur HomePods, a déclaré le peuple, qui a demandé à ne pas être nommé pour discuter des délibérations internes de l’entreprise. d’autres services musicaux tiers peuvent être diffusés depuis ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌ vers ‌HomePod‌ à l’aide de la technologie AirPlay d’Apple, mais c’est une solution alternative plutôt avantageuse que de simplement permettre aux utilisateurs de diffuser des services musicaux tiers depuis le haut-parleur directement.

Comme le note Gurman, l’ouverture du «HomePod» à des services de musique supplémentaires pourrait bénéficier aux ventes du produit. Le haut-parleur a pris du retard sur ses concurrents comme l’Amazon Echo en termes de fonctionnalités depuis son introduction en 2018 et détient moins de 5% du marché des haut-parleurs intelligents, selon une estimation la semaine dernière de Strategy Analytics.

On ignore si les discussions comprennent l’ouverture de la technologie Bluetooth intégrée du ‌HomePod‌ aux appareils de streaming Bluetooth. Actuellement, Bluetooth est utilisé pendant le processus de configuration de omeHomePod‌, mais est sinon rendu inactif dans le haut-parleur, ce qui signifie que seuls les appareils Apple peuvent diffuser du son vers ‌HomePod‌ en utilisant le protocole ‌AirPlay‌.

