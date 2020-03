Bloomberg: l’iPhone 12 est toujours en route pour le lancement de l’automne malgré la perturbation du COVID-19

L’iPhone 12 est sur le point d’être lancé à l’automne malgré les perturbations de la fabrication mobile à la suite de l’épidémie de coronavirus, selon Bloomberg, citant des personnes familières avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Les prochains iPhones phares d’Apple, dotés de capacités sans fil 5G, devraient encore être lancés à l’automne, bien que ce soit en partie parce que la production de masse ne devrait pas commencer avant mai, ont déclaré les gens. Ils ont demandé à ne pas être identifiés pour discuter des problèmes de la chaîne d’approvisionnement privée.

Apple annonce généralement ses derniers smartphones phares en septembre, avec une production de masse débutant en mai, ce qui donne généralement aux assembleurs et aux fournisseurs de composants le temps de fabriquer et d’amasser des unités pour les expédier plus tard à l’automne.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport de Bloomberg a cité des analystes de Bank of America affirmant que l’iPhone 5G d’Apple pourrait être retardé en raison de l’épidémie de coronavirus. Les analystes ont déclaré que la sortie de l’iPhone 5G d’Apple pourrait être retardée d’un mois en raison des restrictions mises en place sur les employés d’Apple en visite en Chine au début de l’année pour perfectionner les processus d’assemblage avec des partenaires de fabrication comme Foxconn.

Ces retards avaient le potentiel de réduire le temps qu’Apple a besoin pour finaliser les commandes de puces et autres composants de l’iPhone, qui doivent être effectuées bien avant le début de la production complète. Cependant, les experts de la chaîne d’approvisionnement ont déclaré à . fin février qu’Apple avait encore le temps de garder le calendrier de l’iPhone en bonne voie, malgré les restrictions de voyage.

Apple prévoit de lancer quatre soi-disant modèles d’iPhone 12 à l’automne, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Tous les appareils devraient inclure des écrans OLED et prendre en charge la 5G, et ils peuvent arborer un nouveau design qui comprend davantage un cadre métallique à bords plats comme l’iPad Pro ou l’iPhone 4.

Pendant ce temps, les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ d’Apple commencent à être livrés la semaine prochaine. La production de ces appareils a probablement commencé au début de l’année, selon Bloomberg, bien que DigiTimes rapporte aujourd’hui qu’Apple est en train d’augmenter les livraisons de ‌iPad Pro‌, avec un volume pour la nouvelle série de tablettes des fournisseurs qui grimperait d’environ 40% séquentiellement au deuxième trimestre.

Cette semaine, Apple a fixé des limites d’achat mondiales pour ses modèles ‌iPad Pro‌ et MacBook Air récemment mis à jour, sa gamme complète de modèles ‌iPhone‌ et le Mac mini sur ses boutiques en ligne. Apple limite souvent les achats de produits dans certains pays d’Asie pour lutter contre le marché gris, mais les restrictions étendues sont considérées comme un effort pour équilibrer l’offre et la demande au milieu de la pandémie de COVID-19.

.