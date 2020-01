Bloomberg: une épidémie de coronavirus pourrait avoir un impact sur la production de l’iPhone 9

Les plans de production d’Apple pour le soi-disant “iPhone SE 2” ou “iPhone 9” pourraient être perturbés après les vacances du Nouvel An lunaire en raison de l’épidémie de coronavirus qui a fait plus de 100 morts en Chine, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Concept “‌iPhone 9‌” rendu par @OnLeaks via iGeeksBlog

La grande majorité des iPhones d’Apple sont fabriqués en Chine, par Foxconn à Zhengzhou et par Pegatron dans une usine d’assemblage près de Shanghai. Les deux sites sont à plus de 500 kilomètres de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie de virus, mais Gurman suggère que la distance “ne les immunise pas contre ses effets”, et les analystes avec lesquels il s’est entretenu ont convenu.



“Je ne peux pas imaginer un scénario où la chaîne d’approvisionnement ne soit pas perturbée”, a déclaré Patrick Moorhead, analyste chevronné de l’industrie, de Moor Insights & Strategy. “S’il y a un hoquet majeur dans les matières premières, la fabrication, l’assemblage, les tests et l’expédition, ce sera une perturbation.” Apple lance généralement ses smartphones phares vers septembre, donc le coronavirus ne devrait pas affecter ces plans, mais Apple est également aurait préparé un nouvel iPhone à bas prix qui devrait sortir au cours du premier semestre 2020 – peut-être dès mars – ce qui met ces plans de production en série “plus en danger”, dit Gurman.

Apple a enregistré des commandes pour jusqu’à 65 millions de ses anciens iPhones et jusqu’à 15 millions d’unités du «‌iPhone 9‌», selon le Nikkei Asian Review. Cependant, la production de masse qui devrait commencer au cours de la troisième semaine de février pourrait être retardée en raison de l’épidémie de virus.

Les cas confirmés de coronavirus augmentent dans la province du Henan, où se trouve l’usine de Zhengzhou, ce qui pourrait conduire Foxconn ou le gouvernement à fermer des usines pour éviter une nouvelle contamination, selon Matthew Kanterman de Bloomberg.

Foxconn a déclaré qu’il surveillait la situation en Chine et suivait toutes les pratiques de santé recommandées. Il a refusé de commenter la production dans des endroits spécifiques, mais a déclaré: “Nous pouvons confirmer que nous avons des mesures en place pour nous assurer que nous pouvons continuer à respecter toutes les obligations de fabrication mondiales.” impact de scénarios extrêmes comme le coronavirus. A ce titre, un impact immédiat majeur sur ses plans de production est peu probable pour l’instant, selon une personne familiarisée avec ses opérations.

Au cours du week-end, le chef d’Apple, Tim Cook, a déclaré dans un tweet que la société avait l’intention de faire un don en faveur de groupes en Chine luttant contre l’épidémie de coronavirus. Un coronavirus est une famille de virus qui incluent le rhume, mais ce virus particulier provoque une infection respiratoire aiguë sévère et n’a jamais été détecté auparavant.

