BMW iNext Intelligent aura la technologie de contrôle du verre

L’iNEXT de BMW aurait fait ressortir la «mobilité du futur» avec sa technologie de conduite autonome. Ce modèle de série est prêt à devenir le nouveau produit phare de BMW avec son concept innovant «My Favorite Space». Le produit phare entrera en production en 2021 et il semble que l’iNEXT pourrait intégrer le contrôle intelligent du verre dans sa conception.

BMW iNEXT a certainement la taille et les proportions d’une BMW SAV moderne. Cependant, il est quelque peu différent en termes d’apparence dynamique et de technologies brillantes. À part le volant et les affichages dans la zone du conducteur, il n’y aura pas d’autres commandes dans le véhicule.

En plus de cela, iNEXT obtiendra un contrôle intelligent du verre, mais avec une touche. Cette technologie est présente dans d’autres véhicules depuis 2017 mais est principalement utilisée pour rendre les fenêtres opaques. Au contraire, iNEXT utilisera une technologie intelligente pour contrôler la température à l’intérieur du véhicule en plus de rendre les fenêtres moins transparentes.

De plus, le Vision iNEXT pourrait inclure des capteurs à bord pour détecter la position du soleil et régler les commandes en conséquence. Une vidéo montrerait ce que BMW a l’intention de faire avec son nouveau contrôle intelligent du verre pour iNEXT.

La technologie Intelligent Glass Control s’activera automatiquement pour éloigner la lumière et la chaleur tout en détectant la lumière du soleil. Nous pouvons également activer le verre réfléchissant manuellement si nous ne voulons pas choisir l’option automatique. De plus, les capteurs désactiveront automatiquement les vitres teintées du véhicule si nous entrons dans un tunnel.

La Vision iNEXT de BMW est entièrement électrique, entièrement connectée et offre une conduite très autonome. Ce modèle de série sera construit à l’usine BMW Group Dingolfing à partir de 2021. Le Vision iNEXT est doté de la technologie Intelligent Glass Control. Mais, qu’il fournisse ou non les fonctionnalités mentionnées, cela dépend des futures annonces. Jusque-là, nous devons attendre patiemment sa révélation l’année prochaine.