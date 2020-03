BMW pourrait être le premier à utiliser la fonction CarKey d’Apple

Les gens de . se sont frayé un chemin à travers le code iOS 14 qu’ils ont pu se procurer depuis quelques semaines maintenant, avec une nouvelle fonctionnalité CarKey l’une des révélations les plus intéressantes. Et maintenant, il est signalé que BMW semble déjà être à bord de CarKey.

CarKey est une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch de déverrouiller leur voiture sans avoir besoin de clés réelles. Il est susceptible de fonctionner de manière similaire à la façon dont l’entrée sans clé fonctionne déjà sur certaines voitures, mais sans avoir besoin de clés à proximité. Un appareil Apple les remplacerait simplement.

Lorsque . a trouvé des preuves que BMW travaille avec Apple, il a contacté le constructeur automobile de luxe. La réponse? Cryptic.

Veuillez comprendre qu’à ce stade, nous ne pouvons pas confirmer votre demande ni vous donner plus de détails. Nous vous renvoyons à notre communiqué de presse.

Le communiqué de presse mentionné remonte à décembre lorsque BMW a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle méthode d’accès aux véhicules.

Le BMW Group a joué un rôle de premier plan dans l’intégration transparente des appareils intelligents et de l’écosystème numérique des clients dès les premiers stades. Offrir aux clients un accès simple, connecté et «sans clé» à leurs véhicules a été un domaine d’innovation clé. Aujourd’hui, il est déjà possible de verrouiller et déverrouiller le véhicule, de démarrer le moteur et de partager la clé avec d’autres personnes en utilisant la clé numérique BMW dans le cadre de BMW Connected sur le smartphone. Mais ce n’est que la première étape d’une transformation technologique mondiale façonnée et dirigée par le Groupe BMW.

Les choses deviennent aussi plus intéressantes. Le communiqué de presse mentionne le Car Connectivity Consortium, qui est l’ensemble qui travaille sur une norme pour une nouvelle fonctionnalité de clé numérique qui sera utilisée par les marques automobiles. La prochaine grande version de Digital Key, la version 3.0, utilisera l’Ultra-Wideband (UWB). Et qu’Apple a-t-il ajouté à l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro?

Technologie ultra-large bande.

À ce stade, il y a trop de chapelure pour ne mener nulle part. Avec BMW apparemment tous alignés, on s’attend à ce que davantage d’entreprises se mettent également en ligne. Et il est de plus en plus probable que l’Apple Watch Series 6 obtienne également l’UWB.