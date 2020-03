Bonne affaire: économisez jusqu’à 56% sur les cartes microSD SanDisk

Plus le téléphone est puissant, plus vous aurez probablement besoin de stockage. L’essor des caméras 4K signifie que vous pouvez remplir le stockage interne plus rapidement que jamais, et c’est là qu’intervient une nouvelle carte microSD SanDisk Extreme. Vous pouvez étendre votre stockage jusqu’à 1 To et économiser jusqu’à 56% dès maintenant sur Amazon.

Il s’agit d’une offre Amazon du jour et le chronomètre tourne. Tant que les offres durent, vous pouvez faire des économies importantes sur plusieurs capacités différentes des cartes microSD.

La carte microSD SanDisk Extreme 1 To a la plus forte baisse de prix, passant de 449,99 $ à 207,99 $ (54% de rabais). Si vous n’avez pas besoin de beaucoup d’espace, vous pouvez également économiser 56% sur l’option 512 Go. Il est passé de 199,99 $ à seulement 87,99 $.

Au fur et à mesure que les tailles sont plus petites, la remise diminue, tout comme le prix global. Vous pouvez économiser 20% sur la carte microSD SanDisk Extreme de 128 Go et la récupérer pour seulement 19,59 $ (4,85 $ de réduction).

La gamme microSD SanDisk Extreme offre des vitesses de lecture de 160 Mo / s, des vitesses d’écriture allant jusqu’à 90 Mo / s et est prête pour tout ce que vous pouvez créer en 4K UHD.

Les économies ne s’appliquent qu’aux cartes microSD elles-mêmes, mais chaque carte est livrée avec un adaptateur pour offrir un peu de flexibilité. Vous pouvez consulter tous les détails via les widgets ci-dessous.

Carte microSD SanDisk Extreme – 1 To

207, 99 $ Économisez 242, 00 $

Acheter maintenant Carte microSD SanDisk Extreme – 512 Go

87, 99 $ Économisez 112, 00 $

Acheter maintenant Carte microSD SanDisk Extreme – 128 Go

19,59 $ Économisez 4,85 $

Achetez-le maintenant

Si vous recherchez toujours un stockage étendu mais que SanDisk n’est pas votre choix de marque, vous pouvez explorer d’autres options ici.