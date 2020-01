Bonne nouvelle – Le problème des jeux Xbox One est résolu, officiellement confirmé!

En tant que messages Twitter du support Xbox, apparemment certains membres Xbox Live aux États-Unis et au Royaume-Uni ont du mal à rejoindre d’autres joueurs Xbox Live dans des jeux en ligne. Un problème qui a été résolu et choisi par le support Xbox et a également été résolu.

Le traqueur de service indépendant DownDetector a montré une augmentation significative des rapports dans la matinée du COD. Hier soir, un petit pic a recommencé dans l’après-midi de suivi.

Nous rencontrons actuellement un problème. Nous nous excusons pour le dérangement. Veuillez vérifier de nouveau pour les mises à jour

Infinity War est en train de faire un correctif, car il se pourrait bien que ce soit ça. De même, Xbox Live a connu un pic important de problèmes le matin et bientôt les rapports ont recommencé à augmenter à partir de l’après-midi. Cependant, pour tous les monstres du jeu, le problème a été rapidement résolu.

Nous avons entendu que certains utilisateurs pourraient avoir des difficultés à se connecter à leurs jeux Xbox One préférés. Nos ingénieurs travaillent actuellement sur la question. Merci pour votre patience. En attendant, recherchez les mises à jour sur https://t.co/dG2dbISiH7.

– Support Xbox (@XboxSupport) 24 janvier 2020

Eh bien, il semble que Xbox ait pris le problème au sérieux et des mesures immédiates ont été prises par les ingénieurs pour résoudre le problème aussi rapidement qu’ils le pouvaient. Au contraire, Xbox a tweeté un statut de suivi disant que le problème a été résolu et que les joueurs peuvent à nouveau se connecter en tant que régulier.

