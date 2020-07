Bookly, Sepnia, Watch to 5K et les principales mises à jour de l’application

Dans le récapitulatif des applications de cette semaine, nous avons mis en évidence l’application de livres «Bookly», l’application de productivité «Sepnia» et l’application de santé et de remise en forme «Watch to 5K» comme trois applications qui valent le détour. Nous avons également compilé une liste d’applications qui ont reçu des mises à jour majeures cette semaine.

Applications à vérifier

Bookly (iOS, gratuit) – Bookly est une application qui encourage à faire de la lecture une habitude grâce à un minuteur de lecture, des réalisations et des statistiques détaillées qui incluent des rapports de progression hebdomadaires et mensuels. Les utilisateurs ont également la possibilité de définir des objectifs et des rappels pour rester sur la bonne voie. Bookly calcule intelligemment le temps qu’il faudra aux utilisateurs pour terminer le texte en fonction de leur rythme actuel. Bien que Bookly soit téléchargeable gratuitement, les utilisateurs qui cherchent à tirer le meilleur parti de l’application peuvent s’abonner à Bookly Pro, qui comprend le suivi d’un nombre illimité de livres, la prise en charge d’iCloud, etc. Bookly Pro est disponible en abonnement d’un mois, de six mois et de 12 mois au prix de 4,99 $, 19,99 $ et 29,99 $ respectivement ou une mise à niveau unique de 49,99 $.

Sepnia (iOS, gratuit) – L’application de productivité Sepnia permet aux utilisateurs de combiner des calendriers et des listes de tâches de manière simple. Les utilisateurs peuvent ajouter et planifier des tâches et des rappels pour aider à organiser les événements quotidiens. Sepnia affiche de manière pratique le temps exact restant jusqu’à ce qu’il soit temps de commencer la tâche suivante, ce qui peut être utile pour gérer un horaire chargé. Bien que l’application soit téléchargeable gratuitement, la possibilité d’ajouter des notes aux tâches, de gérer des catégories, de créer des routines et d’ajouter un nombre illimité d’actions est limitée aux abonnés de la version pro de Sepnia, au prix de 1,99 $ par mois avec une initiale de sept jours. essai gratuit.

Watch to 5K – Programme de course (watchOS, 2,99 $) – Watch to 5K est une application de fitness qui peut être utilisée pour entraîner les utilisateurs à exécuter un 5K en seulement neuf semaines en suivant le programme Couch to 5K. L’application fonctionne avec de la musique et des podcasts en arrière-plan et réduira intelligemment le volume lorsque les mises à jour de la progression de l’exécution seront transmises à l’utilisateur. En plus de pouvoir suivre la distance, les calories, la fréquence cardiaque et la vitesse moyenne, Watch to 5K stockera les sessions d’exécution dans l’application Health sur l’iPhone appairé de l’Apple Watch. L’application encourage également les utilisateurs à rester motivés avec le suivi des progrès et les trophées qui sont décernés lorsque les courses sont terminées.

Mises à jour de l’application

BMW Connected – L’application BMW Connected a été mise à jour cette semaine avec la possibilité d’ajouter une clé numérique BMW à l’application Wallet sur un iPhone. Les utilisateurs possédant un véhicule et un appareil appropriés exécutant un logiciel compatible pourront verrouiller et déverrouiller la voiture en tenant leur iPhone contre la poignée de porte. Un iPhone peut également être utilisé pour démarrer le véhicule lorsqu’il est placé dans son plateau de smartphone.

Pocketdex pour Pokémon GO – L’application compagnon Pokémon GO populaire Pocketdex a récemment reçu une nouvelle mise à jour avec l’ajout de l’onglet Raids qui permet aux utilisateurs de voir les boss de raid actuellement disponibles. De plus, les utilisateurs peuvent recevoir des notifications lorsque les chefs de raid changent. Le nouveau scanner IV de l’application analysera intelligemment les écrans de démarrage Pokémon dans l’application Pokémon GO pour obtenir le IV exact du Pokémon des utilisateurs, qui enverra par conséquent une notification push de Pocketdex avec des informations Pokémon.

WhatsApp – WhatsApp a annoncé cette semaine une nouvelle mise à jour qui offre à la fois la possibilité de numériser des contacts à l’aide d’un code QR et la prise en charge du mode sombre pour les versions Web et Mac de l’application. La mise à jour introduit également plusieurs nouvelles améliorations des appels vidéo, des packs d’autocollants animés, etc.

