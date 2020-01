Boostez votre concentration avec le portable FOCI

La technologie est incroyable, mais elle est parfois plus distrayante qu’utile. En moyenne, les gens sont distraits de ce qu’ils font toutes les trois minutes, ce qui représente 31 jours de distractions chaque année.

Heureusement, la technologie est également là pour vous aider. Vous pouvez prendre votre distraction avec le portable FOCI boosting focus, et il est proposé cette semaine. Tout ce que vous avez à faire est de le mettre sur votre ceinture et de commencer votre journée.

Le FOCI sait quand vous êtes distrait et vibre pour vous rappeler de vous concentrer, mais c’est bien plus qu’un simple téléavertisseur pour la procrastination. Elle repose sur Biométrie cognitive Et un AI Mind Coach pour suivre votre comportement.

Rappels et vibrations en temps réel pour regagner votre attention.

La biométrie surveille vos schémas respiratoires et vous aide à comprendre comment votre corps réagit en période de distraction. Toutes les informations vous sont ensuite fournies via le app couplée avec des mesures de votre état d’esprit minute par minute.

L’entraîneur de cerveau AI est comme votre propre entraîneur Klein de The Waterboy. Il offre rappels en temps réel et vibrations pour regagner votre attention. Le pouvoir de l’IA derrière l’entraîneur l’aide également à apprendre vos tendances et à essayer de vous guider pour mieux vous concentrer.

FOCI portable en un coup d’œil:

La biométrie cognitive capture vos états d’esprit grâce à votre rythme respiratoire, vous aidant à mieux vous comprendre.Le Mind Orb change de couleur lorsque vous perdez l’attention pour vous garder sur la bonne voie et concentré.Mesurez chaque minute de concentration, de distraction, de stress et de fatigue.AI Mind Coach vous donne une recommandation en temps réel pour augmenter votre attention.Sachez si vous avez bien fait et rappelez-vous de faire attention avec une douce vibration à la taille.

Le portable FOCI a un valeur au détail de 119 $, mais tu peux économiser 42% et ramassez le vôtre pour seulement 69 $. Si vous pouvez récupérer même une fraction de cette perte de 31 jours de chaque année en distractions, vous gagnez.

L’accord doit se terminer bientôt, alors prenez le vôtre via le widget ci-dessous avant de vous distraire à nouveau.

