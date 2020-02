Boostez votre productivité avec ces 5 applications de lecture, en vente dès maintenant

Si vous voulez avoir plus de succès au travail et être plus heureux dans votre vie personnelle, apprendre à lire rapidement et efficacement est un must absolu. De la génération de rapports au bureau à la gestion de cette pile numérique de livres sur votre iPad, apprendre à être un lecteur rapide est une compétence qui doit être développée au fil du temps, et ces cinq applications et outils vous aideront à y arriver plus rapidement afin que vous peut être plus productif en 2020.

1. Reader Mode Pro: extension de lecture Chrome

PDSF: 25 $ | Prix ​​de vente: 10 $ (60% de rabais)

Cette extension Chrome vous aidera à lire plus efficacement en éliminant tout ce désordre désagréable qui peut apparaître sur votre navigateur. Vous pourrez lire sans ces images, liens et autres distractions perturbateurs qui sont souvent placés entre du texte sur d’innombrables sites. De plus, plusieurs autres outils vous aideront à rester organisé en ligne également, notamment l’annotation de texte, la mise en surbrillance, la conversion de texte en parole, etc.

2. Bibliothèque de livres micro de 12 minutes: abonnement Premium à vie

PDSF: 347 $ | Prix ​​de vente: 39 $ (88% de rabais)

Si vous ne pouvez pas vous donner plus de temps pour lire, il est temps de mieux comprendre ce que vous lisez. Avec 12min, vous pouvez parcourir des livres importants sur une variété de sujets intéressants avec des ventilations concises de 12 minutes. Chaque mois, vous recevrez 30 nouveaux titres, et il est facile de rechercher ce que vous recherchez en fonction de l’auteur, du genre, etc. Vous pourrez également télécharger vos ventilations de 12 minutes, afin que vous puissiez écouter où que vous soyez.

3. Abonnements au programme standard Readitfor.me

PDSF: 840 $ | Prix ​​de vente: 100 $ (88% de rabais)

Dépassez la concurrence dans le monde des affaires avec ce service de résumé de livre leader, qui conserve les éléments les plus importants d’une variété de livres d’entreprise tout en éliminant les parties les moins importantes afin que vous puissiez les digérer plus rapidement. Votre adhésion comprend un accès illimité à une énorme collection de plus de 300 résumés de haute qualité, et de nouveaux sont ajoutés chaque année.

4. Lecture rapide de ZapReader: abonnement à vie

PDSF: 499 $ | Prix ​​de vente: 40 $ (91% de rabais)

Cet outil simple vous aidera à lire plus rapidement en vous apprenant à maîtriser les techniques des meilleurs lecteurs de vitesse du monde. Vous serez encadré par des pros de la lecture rapide qui ont des années d’expérience avec plusieurs méthodologies différentes, et plusieurs outils de coaching intégrés vous aideront à supprimer automatiquement les mauvaises habitudes de lecture, que vous lisiez en ligne ou sur papier.

5. Résumés des livres de BookNotes: abonnement à vie

PDSF: 300 $ | Prix ​​de vente: 29 $ (90% de rabais)

Si vous êtes l’une des innombrables personnes occupées qui ont l’impression que vous n’avez tout simplement pas assez de temps pour lire, consultez cette bibliothèque numérique qui fournit des informations clés de plus de 1000 livres les plus vendus en seulement 15 minutes. Vous pourrez lire à partir d’un seul compte sur tous vos appareils, et les sujets vont de la finance et de la carrière au bonheur, à la santé, à la productivité et au-delà.

Les prix sont sujets à changement.