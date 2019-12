Borderlands 3: le guide ultime

Borderlands 3 est sorti et attend que les chasseurs de coffre-fort à travers la galaxie se lancent et commencent. Que vous soyez un nouveau joueur cherchant à comprendre chaque arbre de compétences et chaque classe de personnage ou un joueur expérimenté à la recherche de moyens faciles de fabriquer des armes et de l'argent légendaires, nous vous proposons une liste complète de guides, de conseils et de questions fréquemment posées .

Dans notre critique, nous avons qualifié Borderlands 3 de "meilleur que la série ait jamais été."

Démarrer dans Borderlands 3

Nouveau dans l'univers de Borderlands? Vous n'avez pas besoin de vous sentir perdu. Chaque jeu est largement indépendant, vous n'aurez donc qu'à connaître quelques termes et personnages importants pour rester dans la boucle. Nous avons également compilé tout ce que vous devez savoir sur chaque nouveau chasseur de coffre jouable, ses classes et ses arbres de compétences afin que vous puissiez décider qui vous souhaitez jouer.

Borderlands 3 multijoueur

Borderlands est mieux avec des amis. Faites équipe avec trois amis en ligne ou ayez un copain pour une coopération en canapé. Les joueurs peuvent rejoindre le jeu d'un ami à tout moment grâce à un nouveau système d'échelle de niveau coopératif qui garantit que les ennemis ne sont pas maîtrisés ou sous-alimentés dans votre jeu.

Et si votre ami a un pistolet doux que vous aimeriez avoir? Vous pouvez leur proposer de les échanger ou commencer un duel.

Trucs, astuces et guides

Vous voulez connaître toutes les armes légendaires de Borderlands 3? Peut-être où cultiver les meilleures armes ou comment gagner de l'argent rapidement? Cherchez pas plus loin. Nous avons tout, des conseils du débutant aux explications sur chaque fabricant d'armes à feu et les dommages élémentaires. Vous deviendrez le plus grand badass des Borderlands en un rien de temps.

Questions fréquemment posées

Voulez-vous savoir si Borderlands 3 arrive sur Steam ou quelle version du jeu vous devriez acheter? Vous devez peut-être savoir si le jeu comporte ou non des microtransactions avant de décider de prendre en charge Gearbox. Nous avons répondu à toutes vos questions.

Bogues connus dans Borderlands 3

Qu'est-ce qu'un lancement de jeu sans bugs de nos jours. Gearbox travaille dur pour corriger certains des plus flagrants, mais il y a d'autres bogues que vous voudrez peut-être connaître entre-temps.

Liste des bogues connus et des problèmes de lancement

Nous saluons le retour

Borderlands 3

Préparez-vous au combat de la galaxie

Borderlands 3 promet une tonne d'action et de chaos. Choisissez votre nouveau Vault Hunter préféré et préparez-vous à sauver les mondes. Pas de pression ou quoi que ce soit. Oh, et faites attention à la faune.