Boris and the Dark Survival, Little Misfortune et Beat Hazard 2

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai le dernier jeu de survie de la série Bendy, un magnifique jeu d’aventure basé sur le récit et un jeu de tir d’arcade musical unique. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 10 février 2020.

Jeux

Boris et la survie des ténèbres

Couverture de la police Android: Boris and the Dark Survival est le dernier jeu d’horreur des créateurs de Bendy dans Nightmare Run

Boris and the Dark Survival est le troisième titre d’horreur de la série Bendy de jeux mobiles. Le premier jeu était un auto-runner élégant, et le second était un jeu de survie passionnant qui ressemblait beaucoup à Alien: Isolation. Boris and the Dark Survival est en fait très similaire au deuxième titre de la série (Bendy and the Ink Machine), mais au lieu d’explorer un studio de dessin animé abandonné à la première personne, vous allez maintenant explorer le studio à vol d’oiseau . L’objectif reste le même, survivre assez longtemps pour échapper à l’emprise du monstrueux démon à l’encre retraçant chacun de vos pas.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

Little Malfortune

Couverture de la police Android: Little Misfortune est un beau jeu d’aventure qui a enfin fait son chemin du PC vers Android

Little Misfortune est un jeu d’aventure narratif où les choix comptent. Une atmosphère effrayante fait en effet partie du charme du titre, c’est pourquoi ce n’est pas un jeu pour les enfants. L’art est exceptionnel, le travail de la voix est superbe et l’histoire mérite d’être vécue. Honnêtement, c’est l’une des aventures les plus raffinées que j’ai jouées sur Android, et le seul inconvénient est que le titre peut être battu en environ 2 à 4 heures.

Monétisation: 8,99 $ / sans publicité / sans IAP

Beat Hazard 2

Couverture de la police Android: Beat Hazard 2 est sorti, huit ans après le jeu de tir à double bâton original alimenté par la musique

Beaucoup de nos lecteurs ne s’en souviennent peut-être pas, mais le Beat Hazard Ultra original était un jeu de rythme assez réussi qui a atterri sur le Play Store en 2012. Eh bien, il semblerait que le développeur ait travaillé dur au cours des huit dernières années, et ainsi une suite vient d’arriver sur le Play Store cette semaine. Il s’appelle Beat Hazard 2, et il est actuellement en accès anticipé pour 3,99 $, ce qui est censé être à moitié prix par rapport au prix de détail une fois le jeu officiellement publié. Donc, si vous souhaitez découvrir le dernier jeu de tir basé sur la musique d’un développeur accompli, Beat Hazard 2 est un excellent choix.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Shadowgun War Games – FPS PvP en ligne

Couverture de la police Android: Shadowgun War Games fait son chemin sur le Play Store, se sent toujours comme une version bêta

Shadowgun War Games a connu un début difficile cette semaine. Non seulement il est arrivé tard le jour de la sortie, mais ses serveurs ont également du mal à gérer la base de joueurs, laissant beaucoup de gens faire face à des déconnexions aléatoires. Madfinger a promis que plus de serveurs seront bientôt déployés pour répondre à la demande, mais malheureusement le gameplay du titre n’est pas si bon non plus, grâce à de mauvais contrôles et à des matchs trop longs. Pour un clone Overwatch, Madfinger n’a pas prêté suffisamment d’attention pour créer un gameplay agréable, ce qui n’est pas inconnu dans le monde du jeu mobile, mais toujours décevant tout de même, surtout une fois que vous voyez les prix attachés aux deux passes saisonnières du titre .

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,99 $ à 99,99 $

ACCUEIL Pokémon

Couverture de la police Android: Pokémon Home vous permet de partager vos Pokémon sur plusieurs appareils et jeux (Mise à jour: Out now, téléchargement APK)

D’accord, vous m’avez attrapé, Pokémon HOME n’est pas vraiment un jeu, mais il est lié à la grande majorité des jeux Pokémon, donc les joueurs vont être ceux qui l’utilisent, c’est pourquoi c’est dans la rafle d’aujourd’hui. Essentiellement, cette application est le remplacement de Pokémon Bank afin que les fans puissent facilement stocker leurs Pokémon capturés dans le cloud, mais cela a un coût. Alors que ceux qui choisissent d’utiliser l’application gratuitement pourront stocker jusqu’à 35 Pokémon, ceux qui sont prêts à payer l’abonnement mensuel de 3 $ pourront stocker jusqu’à 6000 Pokémon. Pourquoi un prix est attaché à ce qui est clairement une petite quantité de stockage en ligne, je ne sais pas, mais je parie que l’argent facile volé dans les poches des enfants a beaucoup à voir avec cela.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 2,99 $ à 15,99 $

QUI EST IMPRESSIONNANT

Who is Awesome est une collection de mini-jeux enveloppée d’un art 2D agréable. Vous commencerez par choisir votre personnage parmi une sélection de quatre qui sont assis autour d’une table, puis c’est parti pour les courses pour participer à de nombreux mini-jeux différents contre les 3 autres personnages CPU assis à votre table. Le but est de gagner tous les matchs, et au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquerez de nouveaux jeux pour jouer contre vos ennemis à table.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Veritas

Veritas vient de Glitch Games, les créateurs de la trilogie de jeu d’aventure Forever Lost, et comme vous vous en doutez, Veritas est aussi un jeu d’aventure qui se joue de la même manière. Pensez Myst, mais jouez dans un cadre différent, et vous vous rapprochez de l’expérience des puzzles à la première personne dans ce titre. L’art du jeu est génial et les énigmes peuvent être difficiles, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux d’aventure disponibles cette semaine. Alors assurez-vous de ne rien manquer.

Monétisation: 5,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

Castle Ramble

Castle Ramble est un jeu de plateforme roguelike 2D agréable des développeurs de Unbroken Soul, un solide jeu de plateforme d’action à part entière. Dans cette version, vous êtes chargé de récupérer votre château des cochons maléfiques, et il y a plus de 30 armes à collecter, des tonnes d’objets utiles à utiliser, sans parler des quêtes quotidiennes et des récompenses pour ceux qui nécessitent constamment du nouveau contenu. Mieux encore, tout cela est offert gratuitement, et il n’y a pas d’achats intégrés dans le titre, juste des publicités, donc vous savez exactement ce que vous obtenez lorsque vous installez cette version.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

LetterPop – Le meilleur des jeux de puzzle de recherche de mots gratuits

LetterPop est la dernière version de Zynga, et comme vous vous en doutez, il s’agit d’un jeu de puzzle basé sur des mots, le pain et le beurre du développeur. Le jeu est facile d’accès, tout ce que vous avez à faire est de former des mots à partir des bulles sur votre écran, et plus le mot est long, plus vous gagnerez de points. C’est une configuration simple, et c’est par conception, ce qui en fait un titre solide pour se détendre après une longue journée de travail, d’autant plus que le développeur n’a pas encore inséré de monétisation dans le titre.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / pas encore de PAI

Héros marchands

Merchant Heroes est une version à accès anticipé qui offre un combat stratégique au tour par tour en 3c3, mais en réalité, ce n’est qu’un jeu inactif. Cela signifie que tout l’artisanat du jeu fonctionne comme tous les autres jeux inactifs, ce qui vous permettra d’améliorer vos troupes pour affronter continuellement des ennemis de plus en plus forts. Donc, tout comme tous les autres jeux inactifs, le gameplay est entièrement circulaire.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP?

Artiste Graffiti: Peinture en aérosol

Je l’ai déjà dit et je le redis. Les jeux de graffiti sont en hausse sur le Play Store, mais pour une raison quelconque, ils ressemblent tous à des livres de coloriage pour adultes, au lieu d’offrir le grain le style de vie hip-hop qui entoure l’art est surtout connu pour. En tant que personne qui a grandi en esquissant son propre art de la rue dans de nombreux livres noirs au fil des ans, je ne peux pas dire que la conception décontractée de ce jeu de peinture est si attrayante. Bien sûr, il peut avoir un thème de graffiti, mais cela ressemble vraiment à un jeu pour les enfants, ce qui est étrange, car le fait de peindre des graffitis a tendance à être très illégal. A qui s’adresse ce jeu?

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Ruelle

Alley est un jeu qui propose un art similaire à des titres comme Monument Valley, bien que le manque de couleur soit généralement le signe que le développeur ne pouvait pas se permettre un artiste. C’est généralement pourquoi tant de jeux en noir et blanc existent. L’embauche de designers coûte cher. Heureusement, le gameplay basé sur le labyrinthe de ce titre tient le coup, bien que la prémisse soit conçue pour éviter les ombres qui traversent votre chemin, ce qui peut être ennuyeux si vous recherchez quelque chose d’un peu plus rapide. Pourtant, c’est une version agréable, et les commandes fonctionnent assez bien.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 2,99 $

Papa

Si vous êtes un fan des adorables jeux de plateforme 2D, vous allez vouloir découvrir Dadish. D’abord et avant tout, vous incarnez un radis qui est un papa, d’où le nom du titre, et ce sera votre travail de sauver vos enfants en affrontant des ennemis sur le thème de la restauration rapide. Il y a un total de 40 niveaux à battre, entrecoupés de quatre combats de boss distincts, donc il y a un bon contenu à explorer. Cela ne fait pas de mal non plus que la bande originale du jeu bascule. Sérieusement, si vous aimez les plateformes mobiles, Dadish est un moment fort cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

J’aime trop Hue

I Love Hue Too est un casse-tête psychédélique où l’harmonie, la géométrie, la perception, l’habileté et la magie se croisent pour créer un jeu de puzzle difficile qui testera finalement la perception et la logique des couleurs du joueur. Il y a plus de 900 puzzles à résoudre, et il existe également plusieurs modes de jeu, qui devraient occuper les joueurs pendant un certain temps.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 4,99 $ pièce

ChessFinity PREMIUM

ChessFinity combine la stratégie des échecs avec le plaisir décontracté d’un coureur sans fin, le tout pour créer quelque chose de rafraîchissant tout en restant familier, et cette version particulière est la version premium, ce qui signifie que les publicités du titre sont déjà supprimées. Vous ne pouvez jouer que comme une seule pièce d’échecs à la fois, mais vous êtes libre de passer à n’importe quelle pièce que vous souhaitez utiliser. C’est là que la stratégie du jeu entre en jeu, car chaque pièce offrira des mouvements différents, donc c’est à vous de trouver la meilleure approche pour avancer le plus loin possible.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / IAP de 1,99 $ à 8,99 $

Gear for Heroes: Medieval Idle Craft

Eh bien, que savez-vous, Gear for Heroes est un jeu inactif. Comme si nous n’en avions pas encore assez. Comme vous pouvez le voir, ce jeu inactif particulier a pour thème une période médiévale, et il vous appartiendra donc d’augmenter lentement votre nombre pour mieux équiper votre armée, ce qui permettra à vos troupes de vaincre leurs ennemis, qui vous faire gagner encore plus d’argent, qui peut ensuite être réinvesti dans vos troupes pour recommencer le processus. Comme la plupart des jeux inactifs, les mécanismes sont circulaires et ils ne finissent jamais.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 9,99 $

Sky Dancer: Seven Worlds

Sky Dancer: Seven Worlds est le dernier auto-runner à arriver sur le Play Store, et il sert de suite à Sky Dancer Run. Contrairement à la plupart des coureurs automatiques, les visuels de cette version sont magnifiques, et puisque c’est ce qui a rendu le premier jeu si populaire, je ne vois aucune raison pour laquelle la suite ne décollera pas aussi bien. Je peux également comprendre que Sky Dancer: Seven Worlds n’est pas plein à craquer avec des IAP, contrairement à beaucoup de ses concurrents.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 19,99 $

Élimination de l’année électorale

Avec une élection présidentielle américaine majeure à venir cette année, il n’est pas surprenant de voir un développeur entreprenant publier un jeu qui joue sur la fracture politique actuelle dans ce pays. Heureusement, Knockout Year Election Year est une affaire joyeuse, où chaque côté du champ de mines politique se moque d’une certaine manière, ce qui est rafraîchissant à voir. Bien sûr, le jeu a été conçu pour jouer comme le titre NES classique Punch-Out, mais il propose des caricatures politiques à la place de Mike Tyson.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Zombie Age 2 Premium: survivre dans la ville des morts

Le Zombie Age 2 original existe depuis 2014, donc ce n’est pas nouveau, et pourtant les développeurs du titre viennent de publier cette version premium sur le Play Store. Apparemment, cette version n’inclut pas de bannières publicitaires, mais elle inclut certainement tous les IAP de l’original, ainsi que d’autres publicités. Vraiment, cette version existe comme un moyen facile pour le développeur de répertorier son jeu en vente, ce qui entraîne un meilleur placement sur le Play Store à chaque fois qu’une vente est en direct.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Battlecraft – Tactics Online

Battlecraft – Tactics Online n’est que cela, un jeu tactique en ligne au tour par tour. Vous devrez d’abord construire une armée de jusqu’à 20 personnages, et chacun apporte ses propres compétences uniques, donc le mélange et l’appariement sont essentiels pour assurer une équipe équilibrée. Une fois votre équipe mise en place, c’est parti pour les courses pour affronter des joueurs du monde entier. Donc, si vous avez envie de jouer au dernier RPG tactique pour arriver sur le Play Store, vous pourriez faire bien pire que Battlecraft.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 49,99 $

Big Rig Racing

Big Rig Racing est une version à accès anticipé qui offre des courses à 18 roues dans la paume de votre main. Il existe de nombreuses pièces et camions différents à collectionner, ainsi que quelques skins et peintures, afin que vous puissiez personnaliser totalement votre véhicule pour qu’il ressemble à ce que vous voulez. Vraiment, ce n’est qu’un simple jeu de course de dragsters, donc la personnalisation est la principale raison de jouer après les premières courses, que ce jeu offre à la pelle.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 59,99 $

Symphogear XD UNLIMITED

Symphogear XD UNLIMITED est le dernier jeu de gacha arrivé sur le Play Store, et comme vous vous en doutez, il est rempli de waifus. Ces waifus, en particulier, sont centrés sur l’émission télévisée Symphogear diffusée au Japon, et le gameplay offre précisément ce que vous attendez d’un RPG mobile basé sur une collection. Vous passerez votre temps à moudre pour débloquer de nouveaux personnages, tout cela pour que vous puissiez en broyer plus pour débloquer des personnages encore plus récents. Parlez de plaisir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Aventure lucide

Lucid Adventure est un auto-bagarreur générique à défilement latéral, où vous appuyez sur les quelques icônes affichées en bas de l’écran afin de chronométrer quand votre prochaine troupe entre dans la mêlée. C’est déjà une configuration simple à mort, mais si vous aimez regarder vos jeux mobiles se jouer, je ne vois aucune raison pour laquelle tout ce que j’ai mentionné ci-dessus vous empêcherait de jouer à cette version.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 84,99 $

Kick-Flight

Si vous avez déjà voulu voler comme un personnage de Dragon Ball Z, alors Kick-Flight est le jeu pour vous. Fondamentalement, ce titre mélange le plaisir de voler dans des environnements 3D avec la mécanique de collection d’un titre Pokémon. Les commandes peuvent être difficiles à maîtriser, mais une fois que vous les avez ressenties, c’est un plaisir de voler. Les batailles se déroulent en temps réel et proposent des matchs en 4 contre 4 qui durent jusqu’à trois minutes. Malheureusement, le jeu n’est pas très bien monétisé, c’est donc un domaine à surveiller si vous souhaitez consulter cette version.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 89,99 $

Invocateur inactif: Grand Battle

Les jeux inactifs font clairement fureur, probablement parce qu’ils sont si bon marché et faciles à faire, et qu’ils sont donc pompés sur le Play Store sur une base cohérente. Idle Summoner: Grand Battle est un de ces jeux, et bien que l’art soit agréable, le gameplay offre les mêmes mécanismes ennuyeux où vous gagnerez de la monnaie pour acheter des mises à niveau, le tout afin que vous puissiez gagner plus de monnaie pour acheter encore plus de mises à niveau. C’est ennuyeux, mais je suppose que c’est quelque chose que les gens aiment dans le genre, pas que je puisse comprendre pourquoi.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 89,99 $

Calibria: Crystal Guardians

Calibria: Crystal Guardians est le dernier RPG stratégique générique basé sur l’équipe à débarquer sur le Play Store. Tout comme Marvel Strike Force et ses nombreux clones, ce sera votre travail de collecter des héros, de constituer une équipe, puis de les combattre contre vos amis. Il y a plus de 200 héros à collectionner, et chacun offre une compétence unique. Bien sûr, les meilleurs héros sont enfermés dans des caisses à butin, donc si vous voulez vraiment constituer une équipe compétente, vous devrez payer à plusieurs reprises.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Disney Sorcerer’s Arena

Disney Sorcerer’s Arena est une version à accès anticipé qui vient d’entrer dans une phase de test au Canada, elle n’est donc pas encore jouable aux États-Unis. D’après ce que je peux glaner, il s’agit d’un RPG au tour par tour gratuit, et l’accent est mis sur le PvP, ce qui signifie que vous devrez créer une équipe, augmenter ses statistiques, le tout afin que vous puissiez éventuellement construire une équipe forte assez pour tenir le coup en mode PvP. Bien sûr, comme il s’agit d’une version gratuite, je suis sûr que ceux qui dépensent de l’argent auront beaucoup plus de facilité à créer une équipe puissante prête pour la compétition.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Slash & Girl – Joker World

Slash & Girl – Joker World est une version à accès anticipé, et c’est essentiellement un auto-runner basé sur le combat. Vous allez pirater et vous frayer un chemin à travers un assortiment d’ennemis, tout en sautant d’un chemin à un autre afin d’éviter les nombreux obstacles du jeu. Comme vous vous en doutez, diverses tenues et armes sont disponibles pour la collecte et la personnalisation, ce qui est là pour inciter les joueurs à revenir dans le jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Rovercraft 2

Rovercraft 2 est encore une autre version à accès anticipé cette semaine, et c’est essentiellement un autre auto-runner. Ce qui distingue cette version des nombreux coureurs du Play Store, c’est le fait que le terrain joue un rôle majeur. Cela signifie que les joueurs devront piéger leurs véhicules afin de tenir compte du terrain dangereux. Supposons donc que vous traversez un grand écart que votre véhicule actuel ne peut pas franchir. La prochaine fois que vous jouerez à ce niveau, vous pourrez personnaliser votre véhicule afin que son corps soit suffisamment long pour combler l’écart. C’est cette mécanique de construction qui permet à Rovercraft 2 de briller, c’est pourquoi il est dommage que la monétisation du jeu n’ait pas reçu autant de raffinement que ses mécaniques de construction.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Eternity Legends Premium

DivMob est probablement mieux connu pour ses jeux Zombie Age, et donc Eternity Legends Premium est une inconnue de la société, mais au moins nous savons que le jeu est une version premium, grâce à son titre ridicule. Vous voyez, les développeurs publient souvent des jeux peu profonds à 0,99 $ afin que le titre puisse être mis en vente à plusieurs reprises afin qu’il reçoive plus de vues sur la boutique, grâce au statut de vente. Bien sûr, vous pouvez toujours récupérer le titre gratuit si vous ne voulez pas dépenser d’argent pour un gadget louche. Vraiment, je trouve qu’il vaut mieux éviter les développeurs qui utilisent ces tactiques smarmy.

Monétisation: 0,99 $ / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Dino Hunter King

Dino Hunter King vient de mobirix, un studio qui sait comment pomper des jeux médiocres. Heureusement, Dino Hunter King est l’une des versions les plus raffinées du studio. L’ensemble du jeu est centré sur la chasse aux dinosaures, mais vous vous tiendrez vraiment en place pendant que vous tirez sur ces créatures majestueuses pour le plaisir. Il y a une pléthore d’armes parmi lesquelles choisir pour vos besoins de tir, et si des dinosaures se rapprochent trop alors que vous les explosez au visage, vous courrez le risque d’être légitimement mangé vivant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

Golf Mania: le mini jeu de golf

En tant que meunier pour les jeux de golf, je devais juste vérifier Golf Mania malgré son surnom d’accès précoce. Comme la plupart des jeux de golf miniature, vous utiliserez un mécanisme de fronde pour tirer votre balle, ce qui fonctionne très bien pour aligner vos coups. Au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquerez de nouveaux équipements, qui à leur tour seront utiles pour progresser encore plus. Bien sûr, cette version contient également un aspect de personnalisation qui permet aux joueurs de revenir. Il convient également de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une version gratuite, et donc sa monétisation est assez mauvaise.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 109,99 $

