Bose ferme 119 magasins de détail – qu’adviendra-t-il de ses produits dans les magasins Apple?

Bose a confirmé plus tôt cette semaine qu’il fermerait tous ses magasins de détail en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie. L’entreprise ne sera mise en ligne que sur ces marchés et des centaines d’employés seront licenciés.

Se concentrer sur les besoins des clients

Le fabricant de produits audio fermera 119 points de vente. Cependant, 130 magasins resteront ouverts. Ceux-ci seront situés dans des endroits tels que la Grande Chine et les Émirats arabes unis, a déclaré un porte-parole de Bose à The Verge. Colette Burke, vice-présidente des ventes mondiales de Bose a également commenté:

À l’origine, nos magasins de détail offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de nous parler des systèmes de divertissement à domicile multi-composants, CD et DVD. À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin – et nous faisons la même chose maintenant.

Produits Bose dans les magasins Apple

Un élément intéressant de tout cela est qu’Apple vend des produits Bose dans ses propres magasins de détail. Par exemple, vous pouvez acheter des produits tels que le casque sans fil phare Bose QuietComfort 35 à la fois en ligne et dans les Apple Store.

Il existe également certains produits Bose portant la mention «en ligne chez Apple».

La question est de savoir ce qui se passe ensuite avec cette relation? Bose gong doit-il compter sur Apple pour fournir son emplacement physique de vente au détail en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie? Il est probablement juste de supposer que les produits Bose seront toujours vendus dans les Apple Stores, mais cela vaut la peine d’être regardé. TMO a contacté les deux sociétés pour obtenir des éclaircissements à ce sujet, mais aucune n’avait répondu au moment d’écrire ces lignes.