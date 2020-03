Bose, JBL et Ultimate Ears tous en vente aujourd’hui

Les meilleurs types de haut-parleurs sont ceux sur lesquels vous pouvez économiser de l’argent, et il existe un certain nombre d’excellentes offres de haut-parleurs sur le Web aujourd’hui. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres d’Amazon, Dell et JBL pour vous aider à économiser sur une variété de haut-parleurs différents.

Pour commencer, vous pouvez vous diriger vers eBay et acheter le haut-parleur sans fil Bose SoundTouch 10 pour 99,95 $ (100 $ de rabais). Le plus petit haut-parleur sans fil monobloc de Bose offre un son qui remplit la pièce et peut être contrôlé à partir de l’application.

Sur Amazon, vous pouvez économiser de l’argent sur le Bose Home Speaker 300 ou le Home Speaker 500. Le Bose Home Speaker 300 coûte 199 $ (23% de rabais) et le Home Speaker 500 est disponible pour 299 $ (100 $ de rabais). Les deux options incluent une intégration vocale Alexa intégrée et le Home Speaker 500 dispose également d’un écran pour afficher votre musique. Vous pouvez consulter les trois haut-parleurs avec les widgets ci-dessous:

Bose Home Speaker 300

199,00 $ Économisez 60,00 $

Acheter maintenant Bose Home Speaker 500

299,00 $ Économisez 100,00 $

Acheter maintenant Haut-parleur sans fil SoundTouch 10 de Bose

99, 95 $ Économisez 100, 00 $

Achetez-le maintenant

Si vous ne cherchez pas à rejoindre la brigade Bose, vous pouvez vous diriger vers Dell pour 60% d’économies sur le mini haut-parleur Bluetooth UE Wonderboom. Vous pouvez en acheter un pour seulement 37,98 $ (62,01 $ de rabais) et profiter de la portabilité maximale et des capacités d’étanchéité.

UE Wonderboom Mini Limited Edition

Emportez votre musique où que vous soyez avec la portabilité et la puissance de la batterie de l’UE Wonderboom Mini. Vous pouvez écouter jusqu’à dix heures dans toutes les conditions grâce à la technologie d’étanchéité.

Enfin, si vous êtes à la recherche d’une expérience audio cinématographique pleine grandeur, vous pouvez vous arrêter chez JBL et découvrir le JBL Cinema 610. Vous pouvez vous procurer l’ensemble complet qui comprend un subwoofer de huit pouces 60W et cinq satellites pour 149,95 $ (63% de rabais). Découvrez les détails via le widget ci-dessous:

Système d’enceintes JBL Cinema 610

Découvrez une configuration sonore cinématographique à domicile. Le JBL Cinema 610 contient un subwoofer de huit pouces et cinq systèmes satellites pour un son surround puissant dans tous vos jeux et films préférés.

C’est une occasion idéale d’économiser avec une variété d’offres de haut-parleurs, mais les économies ne dureront pas longtemps. Consultez les widgets avant que les offres ne disparaissent.