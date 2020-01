BoycottOla est en vogue sur Twitter. Accepterez-vous une telle intimidation organisationnelle?

Nous devons admettre que tout le monde a une sorte d’expérience étrange lors de nos balades. Kanav Sharma, consultant en gestion chez A.T. Kearney a eu une expérience similaire qu’il a publiée sur Twitter. Cependant, la foule a lancé un énorme débat après son tweet.

Apparemment, Kanav Sharma a eu une sorte de dispute avec le chauffeur de taxi d’Ola pendant son trajet. Après l’incident, il a partagé son expérience via sa poignée Twitter. La tournure des événements a entraîné la victimisation du conducteur et le #BoycottOla a commencé à faire son chemin sur Twitter.

Le 24 janvier 2020, Kanav Sharma a publié sur Twitter qu’il était en conversation téléphonique pour parler de la situation économique actuelle de l’Inde. Le conducteur a entendu sa conversation téléphonique et a déclenché une éventuelle dispute.

Kanav a écrit que le chauffeur lui avait alors dit: «Seulement 6 ans de gouvernement Modi, comment pouvez-vous blâmer l’économie? C’est la faute du Congrès de 70 ans ». Non seulement cela, mais les tweets de Kanav montrent également que le chauffeur a également accusé JNU d’avoir produit une “plaque tournante du gang de Tukde Tukde” tout en exprimant ses propres pensées politiques.

À ce stade, je lui ai dit que je ne voulais pas avoir de débat avec lui. Il a poursuivi: «Je suis d’accord, vos ancêtres auraient dû émigrer au Pakistan. Notre pays serait plus propre sans les gens de vos pensées. »(7 / n)

– Kanav Sharma (@kanavdm) 24 janvier 2020

En outre, il aurait également qualifié Kanav d ‘«anti-national» tout en déclarant que ses «ancêtres auraient dû émigrer au Pakistan».

À la suite de l’incident, Kanav a publié sur Twitter des tags sur les taxis Ola: «il serait bien mieux que vos chauffeurs se concentrent sur la conduite plutôt que d’entendre des conversations et d’étiqueter des personnes anti-nationales pendant leurs fonctions de conduite».

Il a également mentionné à quel point les fausses nouvelles affectent les gens et les communautés qui ont abouti à une situation aussi effrayante.

Immédiatement après cela, Ola Support a retweeté en s’excusant de tout l’incident: «Nous avons signalé le pilote-partenaire pour des mesures correctives et nous nous assurerions d’éviter ces cas à l’avenir».

Comment Twitter a réagi

Cependant, tout l’incident a pris une tournure différente après le re-tweet du côté d’Ola. Les internautes étaient furieux et ont commencé à blâmer à la fois Kanav et l’entreprise de transport. La masse menace également de boycotter les taxis Ola à partir d’ici si le chauffeur n’est pas réembauché.

Ola n’a pas encore publié de Tweets concernant la situation. Nous ne savons pas non plus si Ola a licencié le chauffeur ou non. L’incident s’est transformé en un massacre politique sur Twitter, ce qui est assez décevant.

Sans autre enquête, aucune des parties ne devrait être tenue responsable de tout type de dommages. Nous ne pouvons toujours blâmer personne correctement pour cette situation.

Le récent sujet de la CAA a certainement une tendance à un niveau sensible. Il semble que cette chose #BoycottOla vient de déclencher à nouveau toute la situation.