Branchez-vous sur une nouvelle carrière de réseautage cloud et économisez 97%

Le cloud en est venu à régir la façon dont nous stockons et partageons les données. Avec ce pouvoir vient la grande responsabilité des gens qui le font fonctionner, mais cette responsabilité fait aussi emplois bien rémunérés. Vous pouvez mettre le pied dans la porte avec le pack de formation Essential Cloud and Networking Certification de Tech Deals.

Que vous soyez déjà un peu un assistant du cloud ou que vous n’ayez pas le premier indice, ce kit d’apprentissage adapté aux débutants a quelque chose pour vous. Il est également conçu pour vous aider se préparer à différents examens de certification, mais si vous avez déjà l’une des certifications, vous pouvez simplement ignorer ce module. Dans l’ensemble, il contient un énorme 97 heures de contenu.

Ce kit d’apprentissage vous permet de vous concentrer sur les plateformes de cloud et de réseau les plus populaires. Vous pouvez étudier Microsoft Azure, AWS, et travailler à travers Formation GNS3. Bien que vous deviez encore passer les examens, ces modules devraient vous aider à couvrir toutes vos bases. La formation Cisco CCNA sur le routage et la commutation vous aide à vous préparer aux certifications qui mènent à Salaires 9% plus élevés en moyenne.

Le pack cloud et réseau essentiel:

Les cinq modules du pack de formation Essential Cloud and Networking Certification ont un valeur au détail de près de 2000 $ mais tu peux économisez 97% dès maintenant. Pendant cette promotion, vous pouvez obtenir un accès à vie à chaque minute de contenu pour seulement 39,99 $. Ce n’est pas un gros investissement quand cela pourrait conduire à un changement de carrière lucratif.

Le cloud est l’avenir, mais cet accord expire bientôt. Vous pouvez découvrir plus d’informations via le widget ci-dessous.

39, 99 $

Formation essentielle à la certification Cloud et réseau

Économisez 1917 $ .01

Achetez-le maintenant Formation essentielle à la certification Cloud et réseau Achetez-le maintenant

Économisez 1917,01 $ 39,99 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.