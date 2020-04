Britain’s Got Talent 2020: comment diffuser la nouvelle saison en ligne de n’importe où

Préparez-vous pour un nouveau lot d’espoirs de showbiz et des divertissements familiaux réconfortants – Britain’s Got Talent est de retour pour sa 14e saison. Le duo de Geordie Ant et Dec revient pour animer les auditions de la série télévisée, tandis que Simon Cowell, David Walliams, Alesha Dixon et Amanda Holden sont tous de retour derrière le bureau des juges.

La compétition de cette année semble être une différence – les premières étapes de l’audition ont toutes été filmées avant l’entrée en vigueur des restrictions sur les coronavirus au Royaume-Uni et devraient être diffusées comme prévu, mais ITV a été obligé de reporter les spectacles en direct de cette année, ce qui signifie la conclusion du spectacle de cette année pourrait être reportée à l’hiver.

Les premiers aperçus ont taquiné un Royal Marine qui a une compétence spéciale explosive, un cascadeur incroyable et un sosie de Donald Trump en collants roses parmi les concurrents espérant obtenir leur grande pause dans la série.

Les espoirs de cette année espéreront imiter le vainqueur de l’année dernière – le chanteur de 90 ans Colin Thackery qui a continué à se produire au Royal Variety Show devant des membres de la famille royale et a remporté un contrat d’enregistrement après avoir été couronné vainqueur de 2019 .

Lisez notre guide ci-dessous pour savoir comment diffuser Britain’s Got Talent 2020 en ligne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Britain’s Got Talent 2020 Où et quand?

La nouvelle série sera diffusée en deux parties, la première débutant le samedi 11 avril à 20h BST qui sera composée des épisodes d’audition préenregistrés.

La seconde moitié contenant les tournées en direct a été retardée en raison des restrictions entourant la distanciation sociale et les commandes à domicile dans tout le pays, sans date de diffusion actuellement confirmée.

Comment diffuser gratuitement Britain’s Got Talent dans le monde entier

Si vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni pendant le verrouillage et que vous ne voulez pas manquer une seconde de la nouvelle série de BGT, votre meilleur pari est de suivre notre guide en trois étapes ci-dessous.

Télécharger et installer un VPN

Se connecter à un serveur emplacement au Royaume-Uni

Simplement ouvrez l’application VPN, appuyez sur «choisir l’emplacement» et sélectionnez n’importe où au Royaume-Uni – c’est super facile à faire.

Allumez TVPlayer

Rendez-vous sur http://TVPlayer.com ou téléchargez l’application TV Player pour Android ou iOS et vous pourrez regarder chaque minute de Britain’s Got Talent 2020 – où que vous soyez.

Les services VPN vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en un qui est dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de

systèmes d’exploitation et appareils (par exemple iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN

maintenant maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options?

Voici d’autres options en vente en ce moment.

Regardez Britain’s Got Talent 2020 gratuitement au Royaume-Uni

BGT sera présenté au Royaume-Uni comme toujours sur ITV1. Les téléspectateurs britanniques pourront regarder l’émission en direct via leur connexion d’antenne TV ou en ligne en utilisant le site Web ITV Hub. Il y a aussi l’application ITV Hub pour les smartphones et tablettes Android et iOS qui vous permettra de regarder l’émission en déplacement, tandis que vous pourrez également accéder au service via une application dédiée sur certains téléviseurs intelligents et décodeurs. Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué quelques épisodes, car tous les versements précédents seront disponibles lors du rattrapage via le service.

ITV Hub est gratuit, mais vous devrez vous inscrire auprès d’ITV avant de pouvoir accéder à l’émission.

Comme alternative, le service de télévision en continu TVPlayer.com regroupe toutes les chaînes gratuites du Royaume-Uni au même endroit, y compris ITV, et est disponible gratuitement au Royaume-Uni via un ordinateur, une tablette et un smartphone. Si vous vous abonnez à sa plate-forme payante TVPlayer Plus, vous pouvez également enregistrer l’émission et la regarder plus tard.

