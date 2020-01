Broadcom annonce de nouveaux accords sur les «composants haute performance» avec Apple, évalués à 15 milliards de dollars

Chipmaker Broadcom a annoncé avoir conclu deux accords pluriannuels avec Apple pour fournir des «composants et modules sans fil hautes performances». Ces puces seront utilisées dans les produits Apple pendant les trois ans et demi à venir, a déclaré Broadcom.

Broadcom explique que ces deux nouveaux accords s’ajoutent à un accord existant avec Apple, conclu en juin de l’année dernière. Cet accord couvre certains composants et modules RF, et les deux nouveaux accords annoncés aujourd’hui élargissent encore la relation entre Broadcom et Apple.

Les détails sur les deux nouveaux accords ne sont pas clairs. Broadcom estime que les deux nouveaux accords, combinés à l’accord de 2019, «généreront des revenus futurs totaux totaux» d’environ 15 milliards de dollars. Les accords s’appliquent tous aux «produits Apple lancés au cours de la période de trois ans et demi commençant en janvier 2020», a déclaré le fabricant de puces.

Broadcom a annoncé aujourd’hui (via StreetInsider):

Certaines filiales de Broadcom Inc. ont conclu deux accords de travail pluriannuels distincts (les «SOW 2020») avec Apple Inc. Tous deux sont destinés à fournir à Apple une gamme de composants et de modules sans fil haute performance spécifiés pour utilisation. dans ses produits.

En décembre, la rumeur disait que Broadcom envisageait une éventuelle vente de son activité de puces sans fil RF, certains analystes prédisant qu’Apple pourrait être un prétendant potentiel. Apple est déjà un client majeur de Broadcom, représentant environ 25% du chiffre d’affaires net de Broadcom en 2018.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: