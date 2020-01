‘Butter Royale’ fait ses débuts sur Apple Arcade en tant que version familiale de Fortnite

Butter Royale a atterri sur l’App Store en tant qu’addition de cette semaine à Apple Arcade sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Le jeu Battle Royale est essentiellement une version familiale de Fortnite, remplaçant les fusils d’assaut et les lance-roquettes par des outils de cuisine modifiés à tir de sauce et à la baguette comme armes.

Le jeu a à la fois un mode en ligne à 32 joueurs contre des joueurs en direct et un mode hors ligne à un joueur contre des bots, et l’objectif est d’être la dernière personne debout. Les combats de nourriture au rythme rapide prennent moins de cinq minutes.

Butter Royale est sûr pour les enfants âgés de 9 ans et plus de jouer sans surveillance parentale, selon son développeur basé à Singapour Mighty Bear Games. Comme avec tous les autres jeux Apple Arcade, il n’y a pas de publicités, d’achats intégrés ou de boîtes à butin, et contrairement à Fortnite pour iOS, il n’y a pas d’option pour activer le chat vocal.

De la description de l’App Store:

– Tireur de combat alimentaire à 32 joueurs – Incarnez l’un des 50 personnages de tous les horizons. Éliminez les autres concurrents avec de la nourriture délicieuse. Soyez le dernier debout dans ce jeu de tir à la troisième personne



– Squad Up – Offrez-vous un combat culinaire multijoueur avec vos amis, en équipes de quatre



– Solo Survival Game – Survivez à ce jeu de bataille royale en solo pour des droits de vantardise ultimes



– Fire Food Blasters – Ramassez des blasters alimentaires épiques comme le Breadzooka de partout sur Butter Island, et tirez



– Déverrouillez du contenu exclusif – Restez frais avec des personnages saisonniers exclusifs, des aliments de mêlée, des sentiers et des drapeaux



– 1 île Butter, 9 zones – Explorez une carte tentaculaire, des champs de farine vallonnés à San Francheesco. Choisissez judicieusement votre point de départ!



– Soyez le premier au réfrigérateur – Récupérez la livraison et obtenez un butin ultra rare spécial



– Évitez le beurre – Faites attention au beurre chaud et rendez-vous dans des zones sûres!



– Pas de Wi-Fi, pas de problème – Jouez à votre jeu Battle Royale préféré hors ligne.Butter Royale peut être téléchargé sur l’App Store avec un abonnement Apple Arcade. Le service de jeux d’Apple a été lancé en septembre, permettant aux utilisateurs d’iPhone, iPad, Apple TV et Mac d’accéder à plus de 100 jeux sans achats ni publicités intégrés pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an aux États-Unis.

Dans un récent communiqué de presse, Apple a promis que son service Arcade recevrait de nouveaux jeux et extensions chaque mois. .