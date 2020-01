Byte, le successeur de Vine dont vous avez toujours rêvé, est désormais disponible

Le successeur tant attendu de Vine, Byte, est désormais disponible sur iOS et Android!

L’équipe derrière Byte a fait l’annonce sur Twitter aux petites heures du samedi 25 janvier:

Chers amis,

aujourd’hui, nous rapportons des vidéos en boucle de 6 secondes et une nouvelle communauté pour les personnes qui les aiment.

cela s’appelle octet et c’est à la fois familier et nouveau. nous espérons que cela trouvera un écho auprès des personnes qui pensent que quelque chose manque. https://t.co/g5qOIdM8qG

– octet (@byte_app) 25 janvier 2020

L’équipe a déclaré:

Vous connaissez l’exercice: téléchargez à partir de votre pellicule ou utilisez la caméra octet pour capturer des trucs. il existe de nombreuses façons de trouver de nouvelles personnalités et de nouveaux moments. découvrez ce que la communauté regarde et aime, consultez les articles triés sur le volet par nos rédacteurs en chef ou naviguez par vous-même.

Très prochainement, nous vous présenterons une version pilote de notre programme partenaire que nous utiliserons pour rémunérer les créateurs. byte célèbre la créativité et la communauté, et la rémunération des créateurs est un moyen important de soutenir les deux. restez à l’écoute pour plus d’informations.

Vos commentaires nous ont aidés à arriver ici aujourd’hui. nous avons beaucoup plus en magasin et comme nous continuons à construire, nous voulons entendre plus de vous.

Byte a annoncé son plan pour une application pour succéder à Vine en 2019, à peine 3 mois plus tard, Byte est enfin là et prêt pour le grand public.

Les années écoulées depuis que Vine nous a quittés ont été assez terribles, mais toutes ses créations les plus emblématiques continuent de vivre grâce à YouTube et à sa source infinie de compilations. Maintenant, il y a un nouvel enfant dans le bloc, et peut-être que le retour de vidéos en boucle de 6 secondes est exactement ce dont nous avons besoin pour rétablir l’équilibre et l’ordre dans l’univers. Boucle heureuse!

La vigne est de retour

Byte – la créativité d’abord

Attrapez votre chat ou votre grand-mère et commencez à filmer!

Byte est le retour de vidéos en boucle de 6 secondes, des créateurs de Vine. Quel temps pour vivre.