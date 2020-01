‘Byte’ ramène Vine, lance sur Android et iOS

En 2016, Twitter a tué le service vidéo en boucle de 6 secondes Vine. Deux ans plus tard, le co-fondateur Dom Hofmann a annoncé un retour et, en avril dernier, a introduit une version bêta fermée. Byte lance aujourd’hui officiellement pour Android et iOS.

Le principe de la vidéo en boucle de 6 secondes est inchangé, Byte cet après-midi l’appelant «à la fois familier et nouveau».

vous connaissez l’exercice: téléchargez à partir de votre pellicule ou utilisez la caméra octet pour capturer des trucs. il existe de nombreuses façons de trouver de nouvelles personnalités et de nouveaux moments. découvrez ce que la communauté regarde et aime, consultez les articles triés sur le volet par nos rédacteurs en chef ou naviguez par vous-même.

Citant un slogan «la créativité d’abord», Byte prévoit de lancer un programme partenaire qui paiera les créateurs «très bientôt».

byte célèbre la créativité et la communauté, et la rémunération des créateurs est un moyen important de soutenir les deux. restez à l’écoute pour plus d’informations.

Byte est désormais disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple. Sur Android, les utilisateurs peuvent «se connecter avec Google», tandis qu’iOS propose également une option «se connecter avec Apple». Vous sélectionnez ensuite un nom d’utilisateur et une image de profil.

L’onglet «Accueil» est un flux plein écran de vidéo verticale que vous parcourez. Au lancement, il présente du contenu «rediffusé» par le compte d’octets d’équipe que vous suivez automatiquement. La page de recherche propose des flux tels que «Populaire maintenant», un test expérimental «Votre mix», et Dernières, ainsi que des catégories pour la comédie, l’animation et les animaux de compagnie. “Activité” et “Profil” – avec des statistiques, une liste d’octets aimés, des paramètres, etc. – complètent la navigation principale.

Pour créer un octet, appuyez sur le bouton central et accordez les autorisations nécessaires pour la caméra, la vidéo et l’audio. De là, vous pouvez accéder à votre pellicule, tandis que l’interface utilisateur de capture dispose d’une fonction de suppression et d’un filtre «Mode fantôme».

