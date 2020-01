Calendrier 2020 – Les jeux vidéo les plus attendus

Ce ne serait pas génial si nous avions les meilleurs jeux vidéo de 2020 comme cadeaux de Noël l’année dernière?

Imaginez ce que ce serait pour nous d’entrer dans la nouvelle année sans aucune anticipation de ce qui nous attendait. Il serait probablement difficile de faire autre chose, je suppose. Alors probablement, tout se passe pour le mieux.

Alors que la prochaine génération de consoles de jeux vidéo est sur le point d’arriver sur le marché, l’industrie du jeu se prépare à donner aux utilisateurs leur chanson cygne cette année.

Mais voici l’affaire.

Nous pouvons nous attendre à des graphismes à couper le souffle et à des expériences utilisateur fascinantes, uniquement parce que 2019 a été phénoménal pour l’industrie. Il n’y a pas si longtemps, Respawn nous a impressionnés par leur surprise, Apex Legends et les fans ont été fascinés par un monde cérébral inspiré de David Lynch.

Est-ce que tout cela vous semble familier?

Pour être honnête, il y a eu de nombreux développements l’année dernière et il y a donc beaucoup à attendre cette année.

Mais voici le truc. Nous avons tous plus d’une chose qui nous passionne.

Des suppositions?

Eh bien, 2020 marque également la fin des principales consoles de salon. Et donc, vous pouvez vous attendre à une ère de nouveaux jeux avec différentes fonctionnalités. Nous pouvons déjà espérer que la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront lancées cette année. Et si cela ne suffit pas, il y aura toujours un nouveau jeu vidéo pour voler la vedette.

Ce ne serait pas génial si vous connaissiez déjà les jeux sur lesquels vous souhaitez vous approvisionner cette année?

Nous le pensions aussi. Voici donc une liste définitive de tous les jeux vidéo fous que vous ne pouvez pas manquer en 2020.

Remake de Final Fantasy VII

Avez-vous déjà remarqué que ce jeu a mis une éternité à sortir ou est-ce juste moi?

De nombreux joueurs ont commencé à s’inquiéter que cela resterait toujours un rêve. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est enfin de retour du casier de Davy Jones. FFVII devrait arriver sur le marché le 3 mars et ne sera disponible que sur PlayStation.

Il y avait beaucoup d’anticipation après quelques aperçus lors des Game Awards. Et bang! Vous avez été frappé par un format axé sur l’action abandonnant le format classique au tour par tour du jeu de 1997.

Mais qu’est-ce qui rend cela si spécial?

Une balade de joie avec des visuels luisants, cette nouvelle version vous permettra de participer à des combats au tour par tour mais vous donnera également la possibilité de passer en mode classique tout ce que vous voulez.

Tu sais ce que je pense?

Ce jeu sera comme une explosion du passé, mais sans rencontres plus raides et plein de pyrotechnie et d’action rapide.

Le dernier d’entre nous 2

Fidèle à son caractère, cette suite est tout ce que nous avons vécu dans The Last Of Us, mais avec tout étant bien meilleur. Plus de puissance, plus d’obscurité et une méditation plus brutale sur la violence.

Inutile de dire que le premier match a eu l’une des meilleures fins de match. Et avec tout le buzz des bandes-annonces et des vitrines d’événements, on ne peut jamais savoir ce qui suit. Alors quel est vraiment le problème?

Peut-être qu’il y a plus de secrets à découvrir pour les joueurs dans le monde magnifique mais douloureux. On peut désormais s’attendre à ce que le protagoniste principal du jeu soit la jeune Ellie au lieu de Joel comme lors du dernier match.

Mais une chose est sûre… Nous ne pouvons pas vraiment attendre le 29 mars pour faire un tour d’enfer avec The Last Of Us 2.

Traversées annuelles: de nouveaux horizons

Qui n’aime pas mettre sa corne de licorne et profiter d’une journée de repos à la plage?

Nous l’avons tous fait et il n’y a absolument rien à craindre vraiment. Cet épisode principal de Nintendo devrait arriver sur les marchés le 20 mars. Les fans de Annual Crossings sont impatients de mettre la main sur une meilleure version de New Leaf.

Et à quoi peut-on s’attendre cette année?

Le jeu traverse enfin une île déserte au lieu d’un environnement urbain. Mais ce n’est pas la fin. Il y a tellement plus que ce que vous pouvez faire avec votre avatar, plus de personnalisations, des saisons changeantes et une option où vous pouvez réellement créer une région réelle pour jouer.

Pas de pression cependant! Faites ce que vous aimez et jouez à votre rythme.

Cyberpunk 2077

Si vous êtes un fan de jeux de science-fiction à ce stade, vous pensez probablement qu’il ne se passe pas grand-chose. Mais les choses vont définitivement changer pour votre sort le 16 avril.

Honnêtement, je n’en croyais pas mes yeux quand j’ai lu que les créateurs de la série “The Witchers” étaient sur le point de faire un retour avec ce jeu.

Honnêtement parlant, bien que les tendances cyberpunk se soient plus ou moins éteintes ces dernières années. Et à quel genre de gameplay pouvons-nous nous attendre maintenant que la date de sortie a été annoncée?

Des suppositions?

Peut-être juste un?

Eh bien, ce jeu est sur le point d’exclure complètement les écrans de chargement et pour la première fois dans des mondes ouverts massifs. Cela signifie que vous pouvez profiter au mieux des immersions ininterrompues.

Et apparemment, vous obtenez également une visite de Keanu Reeves jouant Johnny Silverhand du jeu de table Cyberpunk 2020.

Peut-il y avoir quelque chose de plus époustouflant?

Iron Man VR

Eh bien, cela peut sembler un peu un cliché, mais pourquoi pas? N’avez-vous pas tous raté les jeux VR plus que tout? Avec la PlayStation VR offrant aux joueurs des expériences de jeu réelles, je pense que nous avons besoin de plus de jeux de réalité virtuelle pour pénétrer dans ce territoire inconnu.

Pour la première fois, vous pensez peut-être que ce n’est pas ce que vous voulez jouer, mais je n’ai pas vraiment rencontré quelqu’un qui laisserait passer la chance de revêtir l’armure légendaire de Starks et de s’envoler pour sauver le monde.

Le 28 février, les utilisateurs de PlayStation pourront découvrir cette expérience de première main et profiter de leur propre costume.

Quand vous voyez tant de choses se produire, c’est à ce moment-là que cela vous frappe… l’industrie du jeu a évolué de manière constante au cours des dernières années. Ces jeux ne sont même pas la pointe d’un iceberg. Le calendrier de cette année regorge de remakes, de suites, de nouveaux lancements et de jeux TBA supplémentaires.

En espérant que vous trouverez le meilleur du lot pour vous très bientôt!

