Calendrier Animal Crossing: New Horizons – Toutes les vacances saisonnières, activités et événements

L’une des choses qui rend Animal Crossing: New Horizons unique est que les activités et les événements du jeu correspondent à la période réelle de l’année. Cela signifie que lorsque c’est le printemps, les fleurs de cerisier et les fleurs vibrantes seront nombreuses sur votre île New Horizons. Et quand c’est l’hiver, la neige meublera chaque arbre et chaque bâtiment.

Il existe plusieurs activités spécifiques à la saison pour vous engager, que ce soit la construction d’un bonhomme de neige en hiver ou la cueillette de fleurs pour une chaîne de marguerites au printemps. Voici toutes les activités saisonnières du calendrier Animal Crossing que nous connaissons jusqu’à présent. Nous serons sûrs de mettre à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

En saison

Animal Crossing: New Horizons

Profitez des saisons et des activités

Au fur et à mesure que vous construisez votre vie sur une île déserte, les saisons en jeu changeront pour correspondre à vos saisons réelles. Profitez des événements de vacances et des activités annuelles avec vos villageois préférés.

Lorsque vous démarrez votre jeu New Horizons, il vous sera demandé si vous vivez dans l’hémisphère Nord ou Sud. Cela affectera l’ordre dans lequel les saisons apparaissent dans votre jeu. Par exemple, supposons que vous commenciez un jeu en avril. Ceux qui choisissent l’hémisphère Nord trouvent une île de printemps luxuriante remplie de fleurs de cerisier et de verdure, tandis que ceux qui choisissent l’hémisphère sud trouveront une île d’automne remplie de feuilles jaunes et rouges.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Les saisons évolueront dans le jeu comme elles le font dans la vraie vie. Ce qui ajoute de la variété au gameplay et change les activités, les vacances et les événements auxquels vous pouvez participer.

Vacances et événements

C’est le moment de la saison

Animal Crossing est unique en ce qu’il est l’un des rares jeux à changer les saisons et à provoquer des événements correspondant aux vacances réelles. Au fil de votre année, vous aurez l’occasion de participer à plusieurs activités différentes dans le jeu ou de vivre des choses que vous n’avez pas pu faire à un autre moment de l’année.

En saison

Animal Crossing: New Horizons

Profitez des saisons et des activités

Au fur et à mesure que vous construisez votre vie sur une île déserte, les saisons en jeu changeront pour correspondre à vos saisons réelles. Profitez des événements de vacances et des activités annuelles avec vos villageois préférés.