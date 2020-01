«Call of Cthulhu» et «Star Wars Battlefront» – .

Février pourrait être un mois incroyablement important pour l’industrie du jeu dans son ensemble, car Sony devrait dévoiler la PS5 dans son intégralité avant la fin du mois. Les fans de Xbox ont également quelque chose à espérer: quatre jeux gratuits (tant qu’ils sont actuellement abonnés à Xbox Live Gold). Les jeux de ce mois-ci incluent le coureur de motos TT Isle of Man et le jeu d’horreur de survie Call of Cthulhu sur Xbox One, ainsi que Fable Heroes et le Star Wars Battlefront original sur Xbox 360. L’ancien Battlefront tient le coup, donc je vais le saisir dès que possible .

Voici les détails de la disponibilité de tous les jeux Xbox One et Xbox 360 gratuits avec Gold pour février:

Vous économiserez plus de 119 $ si vous choisissez les quatre jeux et pouvez ajouter jusqu’à 2400 points à votre score de joueur. N’oubliez pas non plus que chacun des titres Xbox 360 est rétrocompatible avec la Xbox One. Ainsi, même si vous n’avez pas de Xbox 360 sous la main, vous pouvez toujours télécharger les quatre jeux répertoriés ci-dessus. Et comme toujours, certains des jeux gratuits du mois dernier sont toujours disponibles si vous vous dépêchez, alors assurez-vous de les télécharger avant qu’ils ne redeviennent payants.

