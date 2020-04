Call of Duty: les tricheurs de Warzone sont punis, 35 000 interdictions prononcées à ce jour

Alors que Call of Duty: Warzone a déjà connu un fort succès avec des millions de joueurs, Activision adopte une position très dure contre quiconque triche. Dans un article de blog, l’équipe de Call of Duty a expliqué que plus de 35 000 interdictions ont été prononcées jusqu’à présent.

L’équipe recueille des données chaque fois qu’un rapport est établi, y compris des outils pour enquêter sur les données. Dans les futures mises à jour, l’équipe espère simplifier le processus de signalement des tricheurs potentiels et fournira des mises à jour plus fréquentes sur le nombre total de joueurs autorisés. Nous espérons que cela devrait aboutir à un processus plus transparent.

Cela devrait être une nouvelle encourageante pour quiconque a déjà rencontré un tricheur dans Call of Duty: Warzone. Nous continuerons à fournir des mises à jour chaque fois que ces nouveaux systèmes dont l’équipe Call of Duty parle vont finir par être déployés.