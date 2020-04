Call of Duty: Modern Warfare – La saison 3 sera lancée le 8 avril

Aujourd’hui, Activision a révélé que la prochaine saison de Call of Duty: Modern Warfare, la saison 3, commence le 8 avril. En dehors de cela, aucun détail n’a été fourni. L’image promotionnelle est pour le moins frappante.

Les joueurs doivent s’attendre à de nouvelles armes, de nouveaux personnages et bien plus encore. Espérons que des cartes intéressantes seront également ajoutées au jeu. À l’heure actuelle, tout le monde semble se concentrer sur Call of Duty: Warzone, l’expérience de bataille royale gratuite de Call of Duty.

Saison 3.

4.8.20. # Warzone #ModernWarfare pic.twitter.com/UdjN4HjP5y

– Call of Duty (@CallofDuty) 3 avril 2020

Que voulez-vous voir dans Call of Duty: Modern Warfare – Season 3? Espérons que certaines armes, modes et cartes préférés des fans reviendront.

Regardez qui est de retour!

Call of Duty: Modern Warfare

Le capitaine Price et son cigare font leur retour

Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés alors que les joueurs jouent le rôle d’opérateurs mortels de niveau 1 dans une saga qui bat le cœur et qui affectera l’équilibre mondial du pouvoir. Call of Duty: Modern Warfare engloutit les fans dans un récit incroyablement brut, granuleux et provocateur qui apporte une intensité inégalée.