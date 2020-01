Caltech gagne 1,1 milliard de dollars d’Apple et de Broadcom pour contrefaçon de brevet

Apple et Broadcom doivent verser au California Institute of Technology 1,1 milliard de dollars de dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet (via Bloomberg).

Transmissions Wi-Fi

En 2016, Caltech a déposé plainte, affirmant que les puces Wi-Fi de Broadcom utilisées dans les produits Apple violaient ses brevets. Les produits mentionnés comprenaient l’Apple Watch, les iPhones, les iPads, les Apple TV, les Mac, les HomePod et les routeurs Airport.

CalTech est “ravi que le jury ait constaté qu’Apple et Broadcom ont enfreint les brevets Caltech”, a déclaré un porte-parole, ajoutant que l’école était “déterminée à protéger sa propriété intellectuelle dans le cadre de sa mission d’élargir les connaissances humaines et de profiter à la société grâce à une recherche intégrée à l’éducation”.

Les brevets concernaient des systèmes pour corriger les erreurs de transmission de données envoyées via la norme Wi-Fi 802.11. Apple et Broadcom prévoient de faire appel de la décision.

Apple a été condamné à payer 837,8 millions de dollars américains, tandis que Broadcom est condamné à 270,2 millions de dollars américains.

