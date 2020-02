Caméra quad 64MP, batterie 6000 mAh

La série M de niveau intermédiaire exclusive en ligne de Samsung a un tout nouveau membre à bord. La société a lancé le Galaxy M31 en Inde en tant que successeur de la série Galaxy M30 de l’année dernière.

Le nouveau Galaxy M31 affronte de front les goûts du Poco X2, Realme X2 et du Redmi Note 8 Pro en termes de prix. Samsung a bien fait pour lui-même en lançant des smartphones qui peuvent donner à ses rivaux chinois une réelle concurrence, bien que les téléphones X2 aient un taux de rafraîchissement et un avantage en termes de puissance.

Néanmoins, les séries Galaxy A et M de Samsung offrent aux consommateurs de bonnes incitations en termes de prix et de spécifications, ce qui les distingue des autres smartphones chinois, en particulier sur des marchés comme l’Inde.

Alors, quelle est la particularité du Samsung Galaxy M31? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Samsung Galaxy M31 spécifications

Samsung vante trois arguments de vente spéciaux pour le nouveau Galaxy M31. Ceux-ci comprennent: une configuration de caméra quad 64MP, un écran AMOLED et une batterie massive de 6000 mAh. Décrivons encore ces spécifications pour vous.

Le téléphone dispose d’un écran FHD + Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces. L’encoche en forme de U repose au milieu de l’écran. Il est alimenté par le chipset octa-core Exynos 9611 distinctement de milieu de gamme couplé à 6 Go de RAM et 64 Go / 128 Go de stockage, qui peut être étendu à 512 Go.

Dans le secteur de l’appareil photo, le Galaxy M31 combine un capteur principal de 64 MP, un capteur macro de 5 MP, un appareil photo de profondeur de 5 MP et un tireur ultra-large de 8 MP. À l’avant est un vivaneau selfie 32MP. Samsung a ajouté un mode nuit dédié à l’appareil photo. Il est également capable d’enregistrer des vidéos 4K à partir des caméras avant et arrière, ainsi que des vidéos super slo-mo et hyper lapse.

Samsung affirme que la batterie de 6 000 mAh du téléphone peut facilement vous durer pendant deux jours d’utilisation. La société décompose en outre différents types d’utilisation: jusqu’à 21 heures pour Internet (Wi-Fi, standard), jusqu’à 48 heures pour les appels, jusqu’à 26 heures pour la lecture vidéo et jusqu’à 119 heures pour la lecture de musique .

Bien sûr, personne n’utilise vraiment son téléphone pour une seule de ces choses à la fois et nous devrons tester ces affirmations pour vérifier leur authenticité. Cependant, 6 000 mAh suffisent pour vous donner au moins une journée d’utilisation, sinon deux jours entiers.

Il y a aussi un chargeur de 15 W dans le pack pour permettre une charge rapide.

Prix

Le Galaxy M31 arrive à Rs 14 999 (~ 208 $) pour la variante de mémoire de 64 Go et à Rs 15 999 (~ 222 $) pour la configuration de stockage de 128 Go. À ce niveau de prix, c’est un achat assez attrayant pour les fonctionnalités qu’il offre. Comme nous l’avons dit précédemment, il rivalise avec certains téléphones très populaires de Xiaomi et Realme dans la même fourchette de prix.

Le téléphone sera disponible sur Amazon India à partir du 5 mars dans les coloris Ocean Blue et Space Black.

C’est bien de voir Samsung intensifier son jeu dans le segment des moins de 20 000 roupies (~ 278 $) en Inde. Cette catégorie est généralement régie par les fabricants de smartphones chinois qui ressentiront probablement la chaleur en ce moment.