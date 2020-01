Candidats à la présidentielle américaine sur les géants de la technologie: rupture ou non?

Deux des neuf principaux candidats à la présidentielle américaine ont appelé à la dissolution des géants de la technologie, tandis que les autres ont essentiellement marmonné vaguement que «quelque chose devait être fait»…

. a résumé leurs positions, Elizabeth Warren et Bernie Sanders expliquant clairement leurs positions.

Warren mène la charge de démanteler les grandes entreprises technologiques au motif qu’elles détiennent une influence démesurée et étouffent la concurrence.

Elle a appelé à une législation pour empêcher les grandes plates-formes technologiques – qu’elle qualifierait d ‘«utilitaires de plate-forme» – de posséder et de participer à un marché en même temps. En vertu de cette loi, Apple ne serait pas autorisé à la fois à exécuter l’App Store et à vendre ses propres applications dessus, par exemple […]

Sanders, qui critique fréquemment l’influence des entreprises, a également appelé à la dissolution des grandes entreprises technologiques telles que Facebook et Amazon.

Le législateur du Vermont a également déclaré qu’il demanderait à la Federal Trade Commission (FTC) d’examiner toutes les fusions qui ont eu lieu sous l’administration Trump. Son vaste plan visant à remodeler l’Amérique des entreprises obligerait également toutes les grandes entreprises à appartenir en partie à leurs travailleurs.

Donald Trump, Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg, Andrew Yang et Tom Steyer ont tous été plus équivoques. Le résumé de la position de Klobuchar donne une assez bonne saveur au reste des candidats à la présidentielle américaine de 2020.

Klobuchar a fait de la surveillance des grandes entreprises technologiques l’un de ses principaux problèmes au Congrès et a plaidé pour les lois sur la confidentialité des données et les garanties de neutralité d’Internet comme priorités lors du lancement de sa campagne en février.

Elle n’a pas approuvé le plan de Warren pour leur rupture, disant qu’elle voudrait d’abord des enquêtes. Son plan pour ses 100 premiers jours au pouvoir comprend un «examen rétrospectif agressif des fusions», qu’elle a déclaré qu’elle paierait avec des frais de fusion supplémentaires sur les «mégafusions».

Essentiellement, quelque chose doit probablement être fait, mais ils ne savent pas quoi.

Nous avons récemment résumé les problèmes anti-trust auxquels Apple est confronté, Tile ajoutant à la pression.

Apple fait face à des enquêtes anti-trust sur plusieurs fronts. En plus des audiences du Congrès, le ministère de la Justice a sa propre enquête; la Federal Trade Commission enquête sur la légalité d’un accord entre Apple et Amazon; un certain nombre d’États américains mènent eux-mêmes de vastes enquêtes antitrust; il y a un certain nombre de cas dans d’autres pays; et une multitude de poursuites.

