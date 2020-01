Caractéristiques et fonctionnalités de l’appareil photo à venir du Samsung Galaxy S20 Plus

Cash Karo

L’événement de lancement de la série Samsung Galaxy S20 approche à grands pas. Maintenant, un peu moins d’un mois avant le grand jour, nous avons vu des informations divulguées sur les prochaines caractéristiques et fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S20 Plus grâce aux développeurs XDA.

Selon XDA, le principal tireur arrière du Galaxy S20 Plus comprendra le capteur Sony IMX 555 12MP 1,8 μm. Le capteur secondaire sera un Samsung ISOCell S5KGW2 de 48 MP, tandis que l’appareil photo tertiaire sera un Samsung ISOCell S5K2LA. Nous ne connaissons toujours pas de détails sur l’appareil photo quaternaire, mais l’appareil photo frontal a le même capteur 10MP sur le Galaxy S10 et la note 10. Fait intéressant, les informations divulguées ne confirment ni ne nient la présence d’un objectif macro ou d’un 108MP capteur. Cependant, ce n’est probablement que le Galaxy S20 Ultra qui vantera le capteur de caméra ultra haute résolution.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les appareils photo Galaxy S20 Plus devraient être assez riches en fonctionnalités. L’appareil prend en charge jusqu’à 4K vidéo à 60 ips ou 8 K à 30 ips, bien que les utilisateurs ne puissent pas enregistrer de vidéo à 24 ips. Les caméras avant et arrière prennent en charge la stabilisation optique et électronique de l’image, et d’autres fonctionnalités incluent la fonctionnalité de zoom zoom, l’angle selfie intelligent, la prise de vue unique et un mode vidéo professionnel.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, le microphone zoom avant est une fonctionnalité introduite par Samsung sur le Galaxy Note 10 qui permet à l’enregistrement audio dans une vidéo de se concentrer sur le sujet sur lequel l’utilisateur effectue un zoom avant. L’angle de selfie intelligent est une autre fonctionnalité existante que Samsung apporte à la gamme Galaxy S20 qui ajustera automatiquement le viseur de la caméra selfie pour accueillir plus de personnes à mesure qu’elles entrent dans le cadre.

La prise de photo unique est une fonctionnalité astucieuse qui permet aux utilisateurs de prendre automatiquement des vidéos et des photos simultanément en déplaçant leur appareil autour d’un sujet ou d’une zone. Le mode vidéo professionnel devrait donner aux utilisateurs un contrôle plus précis de leurs enregistrements vidéo, bien que nous ne sachions pas si l’impressionnant Director’s View de Samsung parviendra aux appareils Galaxy S20 ou non.

Au final, les informations de cet appareil photo Galaxy S20 Plus semblent assez fiables, mais nous devons toujours prendre les fuites et les rumeurs avec un grain de sel. Tout peut changer jusqu’à ce qu’il sorte directement de la bouche de Samsung.