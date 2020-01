CarPlay arrive sur les véhicules Fiat Chrysler avec UConnect 5

Le système CarPlay d’Apple arrive sur tous les véhicules Fiat Chrysler grâce au système Android UConnect 5.

UConnect CarPlay

UConnect 5 est cinq fois plus rapide que les générations précédentes et apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa. Il prend en charge jusqu’à cinq profils d’utilisateurs afin que chaque personne qui utilise le véhicule puisse personnaliser son expérience. Deux connexions Bluetooth peuvent être établies simultanément, afin que vos passagers ne soient pas non plus exclus. Autres caractéristiques:

La nouvelle expérience de navigation TomTom ajoute des fonctionnalités populaires pour une solution intégrée avec capacité de voix naturelle et Maps Over The Air (MOTA)

SiriusXM 360L et nouvelles stations personnalisées optimisées par Pandora disponibles

La plus grande partie de l’écran jamais offerte dans un produit FCA de 12,3 pouces prend en charge jusqu’à 15 millions de pixels en Ultra HD

Le nouveau système Uconnect offre une capacité mondiale aux propriétaires de véhicules dans plus de 150 pays

