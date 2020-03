CarPlay sur plusieurs écrans pourrait améliorer la sécurité

Je suis un grand fan de CarPlay. Il y a évidemment des défauts, mais je pense que c’est généralement une très bonne application, facile à utiliser.

Conseils de brevet sur les possibilités excitantes de CarPlay

CarPlay est génial, mais pour le moment, il ne fonctionne que sur un seul écran. Cependant, un brevet nouvellement délivré indique que cela pourrait changer. Le brevet, enregistré par Apple en décembre 2018 et accordé mardi, décrit une «métadonnée de groupe d’instruments pour prendre en charge le deuxième écran». De toute évidence, nous ne savons pas à ce stade si un tel développement arrivera à un moment donné dans le cadre d’iOS 14, ou se concrétisera du tout. Si tel était le cas, ce serait un grand pas en avant pour CarPlay. Même les voitures assez bas de gamme ont désormais plusieurs écrans – le tableau de bord principal et quelque chose au-dessus du volant, par exemple. Le brevet indique clairement l’adaptation de la sortie CarPlay à cet affichage secondaire. Rendre ce type de configuration entièrement intégré à CarPlay améliorerait considérablement la facilité d’utilisation. Selon les commandes de la voiture, vous pouvez éventuellement modifier la chanson en cours de lecture sur Apple Music ou mettre un podcast en utilisant l’écran qui se trouve devant vous.

Focus sur la navigation et la sécurité

Cependant, le facteur de motivation pour Apple semble être la sécurité du conducteur, en particulier en ce qui concerne la navigation. Le brevet décrit les «barrières et limitations à un cas d’utilisation très souhaité», c’est-à-dire l’utilisation d’un iPhone pour naviguer. «Les appareils portables ont des écrans relativement petits qui sont difficiles à voir tout en conservant un large champ de vision pour la conduite», note le brevet. «Les supports d’appareil sont souvent encombrants et intrusifs. Conduire un véhicule tout en interagissant avec un appareil portatif est dangereux et illégal dans certaines juridictions. »

Au lieu de cela, Apple souhaite que les écrans secondaires des voitures puissent traiter et afficher les informations CarPlay de manière correctement formatée. Il estime que cela contribuera à améliorer la sécurité des conducteurs. Je suis d’accord que ce serait un grand pas en avant. Comme je l’ai dit, nous devrons attendre un certain temps pour obtenir des détails confirmés. Cependant, les possibilités potentielles dérivant de ce brevet, notamment pour la navigation, sont vraiment très intéressantes.