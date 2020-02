«Carpool Karaoke»: James Corden se rend à «Tow» Claims

Le présentateur de Late Late Show, James Corden, a déclaré qu’il ne conduisait pas la voiture pendant le karaoké Covoiturage. Il a dit qu’il conduisait le véhicule dans «95%» des clips.

James Corden s’attaque au tollé sur le covoiturage

Les rumeurs ont commencé lorsqu’un utilisateur de Twitter a filmé M. Corden et la pop star Justin Bieber en train de filmer le segment et d’être remorqué. Cependant, le présentateur a ri du «scandale». M. Corden a insisté à moins que lui et ses invités ne fassent quelque chose par lequel la «sécurité» exigeait qu’ils soient remorqués, il conduit. Il a taquiné les téléspectateurs avant de croire trop facilement à la réalité du karaoké Covoiturage, puis a énuméré les temps qu’il a conduits et n’a pas conduits. M. Corden a ensuite présenté un aperçu de la prochaine série qui sera diffusée exclusivement sur Apple TV.